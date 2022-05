Mani perugine sullo Scudetto del Milan: Armando Sciacca cura i muscoli di Ibra e compagni

Armando Sciacca, come suggerisce il cognome, è siciliano. Ma anche perugino. Perché a Perugia vive da molti anni, qui lavora e si è formato come fisioterapista. Arrivato da studente, ha scelto poi Perugia per vivere. E oggi si divide tra l'Umbria e Milanello. Ci sono anche le sue mani, nel senso letterale del termine, sullo scudetto appena vinto dal Milan.

Armando Sciacca, infatti, fa parte dello staff dei rossoneri e, per tutta la stagione, si è preso cura dei muscoli di Ibra e compagni, lungo la cavalcata che ha portato la squadra a conquistare, dopo anni, il titolo tricolore.

Una lunga gavetta nello sport, quella di Armando, la pallavolo, sia maschile che femminile, compresa la Sir, e il tennis con gli Internazionali d'Itpoi il calcio. "Ho iniziato con il San Sisto in Eccellenza" dice al telefono, "Adesso scappo a Casa Milan, aspetta il tour per Milano sull'autobus scoperto".