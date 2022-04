"Scrittori di Classe", premiata la classe 5A della Scuola Primaria "IV Novembre" di Marsciano

La classe 5A della Scuola Primaria "IV Novembre" di Marsciano è stata premiata come vincitrice del concorso “Scrittori di Classe”, promosso da Conad e giunto alla sua ottava edizione. La 5A è stata nominata tra i 12 vincitori a livello nazionale del progetto, che ha coinvolto in questa edizione oltre 27mila classi di scuole primarie e secondarie di primo grado sull’intero territorio nazionale.

La classe ha ricevuto il premio alla presenza di Dora Giannoni e Andrea Pilati, rispettivamente assessore alla scuola e vicesindaco del Comune di Marsciano, della dirigente scolastica Mariangela Severi, di Marco Passeri Direttore Area Umbria di PAC 2000A Conad, dei soci Conad del territorio e di Stefano Innocenti di Salani Editore.

“Scrittori di Classe” è un progetto Conad "che si pone come obiettivo quello di diffondere valori fondamentali e quanto mai attuali come il piacere della lettura e della scrittura, un approccio alla didattica più dinamico e a misura degli studenti e l’importanza della crescita culturale. Un appuntamento consolidato che ha visto coinvolti negli anni 3,5 milioni di alunni e 170.000 classi, distribuito gratuitamente 20 milioni di libri e donato 31 milioni di euro in attrezzature informatiche e materiali didattici alle scuole2, spiega una nota.

“Rinnovo i più vivi complimenti agli alunni della 5A del plesso IV Novembre, alla docente Daniela Alessandri e a tutti gli insegnanti della classe – ha commentato la dirigente scolastica Severi – per l’importante risultato raggiunto, con l’auspicio che questa esperienza sia occasione, per ognuno di loro, per maturare un piacere sempre più consapevole per la lettura e la scrittura e un amore autentico nei confronti ‘del libro’, come esperienza straordinaria e sempre nuova di crescita culturale e personale. Ringrazio, infine, Conad per l’opportunità che, attraverso il concorso ‘Scrittori di classe’, dà annualmente alle scuole per cimentarsi in questa interessante sfida letteraria”.

“Siamo orgogliosi dei risultati che questo progetto genera in termini di partecipazione degli studenti da tutta Italia, e ciò rappresenta un grande incentivo per continuare a sostenere in maniera importante le istituzioni scolastiche. Lo facciamo nella convinzione che la Comunità di domani nasce oggi, nelle aule e tra i banchi di scuola” ha commentato Marco Passeri, Direttore Area Umbria di PAC 2000A Conad. “Per noi di Conad, infatti, sostenere le istituzioni scolastiche significa sostenere le nuove generazioni e le Comunità in cui vivono, andando oltre la serranda per accompagnare le Persone verso il futuro”.

“Esprimiamo grande soddisfazione – ha dichiarato Dora Giannoni, assessore alla scuola del Comune di Marsciano – per il riconoscimento ricevuto perché è un traguardo raggiunto a seguito di un lavoro a cui la scuola si dedica da molto tempo. È una scuola che ha una particolare sensibilità verso l’importanza della lettura e della scrittura e questo si manifesta in molte attività dedicate ai bambini, da quelli della scuola dell’infanzia fino alla primaria. Si direbbe che i risultati di questo impegno ci siano perché i bambini dimostrano di saper mettere a frutto le competenze acquisite. Come amministrazione diamo completo appoggio a qualunque iniziativa di questo genere mettendo a disposizione anche i nostri spazi della biblioteca comunale”.

“Mi complimento a nome di tutta l’amministrazione – ha aggiunto il vicesindaco Pilati – per questo bel riconoscimento ottenuto dalla scuola. L’educazione alla lettura, fin dalla più piccola età, rappresenta uno degli obiettivi di politica culturale su cui stiamo investendo risorse, in particolare attraverso progettualità, sia a livello nazionale che locale, che coinvolgono la biblioteca comunale e tante associazioni. Sul territorio esiste, infatti, una rete diffusa di soggetti, istituzioni scolastiche ed iniziative che insieme all’Ente si coordinano e collaborano per permettere a Marsciano, come accaduto da ultimo per l’anno 2020/2021, di guadagnarsi il titolo di Città che legge riconosciuto dal Centro per il libro e la lettura che fa capo al Ministero della Cultura”.

Il tema dell’edizione 2021/2022 del concorso è stato “La Magia del Fantasy: storie di amicizia, lealtà e coraggio”, in cui i ragazzi hanno elaborato un racconto e affrontato valori fondamentali come l’inclusione e il lavoro di squadra, ispirati dal genere fantasy e dalle letture dei romanzi di Harry Potter. In più, quest’anno, le classi hanno avuto la possibilità di creare un’illustrazione coerente con il racconto e che fa parte del meccanismo premiale delle votazioni incrociate tra classi.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Salani Editore, Cittadinanzattiva, Anpe (Associazione nazionale pedagogisti italiani) e Librì Progetti educativi, che hanno contribuito a sviluppare i materiali del concorso, dai percorsi di approfondimento ai webinar, fino alle video pillole, utilizzabili in classe o direttamente da casa.

Il racconto della classe 5A della Scuola Primaria "IV Novembre" di Marsciano sarà pubblicato, insieme agli altri racconti premiati, in un volume intitolato “La Magia del Fantasy. Storie di amicizia, lealtà e coraggio”, edito dalla casa editrice Salani e impreziosito da suggestive immagini disegnate da importanti illustratori, disponibile nei punti vendita a insegna Conad aderenti all’iniziativa.