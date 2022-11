Screening gratuito della glicemia al Centro Commerciale di Collestrada: una lodevole e proficua iniziativa dei Lions di Perugia

Prosegue la proficua collaborazione tra Lions e Centro Commerciale di Collestrada. Oltre la raccolta permanente degli occhiali usati, il 13 novembre si è infatti tenuta la giornata dei “Lions contro il Diabete”.

Per l’intera giornata i gruppi di volontari dei Lions Club della zona 9B di Perugia, dell’AILD (associazione italiana della lotta contro il Diabete) e il Leo Club di Perugia si sono alternati per uno screening gratuito della glicemia alla popolazione.

Dalla sezione dell’accettazione le persone venivano indirizzate a quella dello screening dove, una volta determinata la glicemia, un diabetologo forniva tutte le informazioni sul risultato del test e sui corretti stili di vita e di alimentazione. Quando il risultato faceva diagnosticare una anomalia del valore le persone venivano indirizzate al proprio medico curante per l’approfondimento del caso.

Le persone presenti al centro commerciale hanno mostrato notevole interesse per l’iniziativa ed hanno chiesto di essere sottoposti al test. L’affluenza è stata numerosa tanto che, alla fine della giornata, gli screening effettuati sono stati 350.

La presidente della zona 9B di Perugia Ketty Savino ha espresso, a nome dei Lions Club di Perugia Host, Augusta Perusia, Concordia, Fonti di Veggio, Maestà delle Volte e Leo Club di Perugia, grande soddisfazione per il risultato raggiunto: “In questa giornata sono stati intercettati numerosi casi di diabete e pre-diabete in persone che non sapevano di esserlo; la diagnosi precoce consentirà un trattamento anticipato, una più rapida modifica degli stili di vita e di alimentazione e, di conseguenza, una riduzione delle complicanze cardiovascolari determinate dal diabete (infarto, ictus cerebrale e arteriopatia periferica). Ancora una volta i volontari Lions, Leo e AILD si sono messi a disposizione della popolazione per un service sanitario di grande efficacia“.