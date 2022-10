Perugia, gli scout a lezione dai radioamatori per imparare a comunicare con tutto il mondo

Un giorno insieme per scoprire il mondo del radiantismo. I radioamatori e gli scout CNGEI di Perugia si ritroveranno, sabato 15 ottobre 2022, dalle ore 17 alle ore 19, per scoprire le potenzialità e l’utilizzo delle radio ricetrasmittenti utilizzate dai radioamatori, costruire insieme un’antenna per poi utilizzarla per metterli in contatto con altri Scout di tutto il mondo che, in quelle ore, parteciperanno al Jamboree On The Air ( JOTA/JOTI https://www.jotajoti.info/ ), evento annuale che porta in aria migliaia di stazioni operate da Scout di ogni angolo della Terra.

Gli associati dell’associazione radioamatori italiani sezione di Perugia A.P.S., nonché soci dell’ARI Sezione di Perugia, allestiranno una stazione radio, operante nelle frequenze HF assegnate al servizio di radioamatore, presso la sede degli Scout CNGEI di Perugia in via Mario Santucci, 100.

Questo incontro sarà il primo di una serie che, nei prossimi mesi, i radioamatori dell’ARI Sezione di Perugia avranno con gli Scout CNGEI di Perugia per insegnargli i segreti delle onde radio e della propagazione dei segnali, mettendoli in contatto con altri ragazzi di tutto il mondo, superando qualunque barriera di razza e religione.