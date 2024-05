Spoleto, il pg Sergio Sottani scrive al Ministero: "La Procura costantemente sotto organico"

Il procuratore generale Sergio Sottani ha portato all'attenzione del Ministero della Gisutizia la situazione di grave scopertura dell'organico amministrativo della Procura della Repubblica di Spoleto, a seguito della riorganizzazione dei confini distrettuali dopo la soppressione di quello Orvientano.

Secondo il pg Sottani si è creata "una situazione critica" con l’organico amministrativo che "è di sole diciassette unità e non è mai stato adeguato in relazione al raddoppio dei magistrati della Procura che venne deciso nel 2014, quando furono ridisegnati i confini dei circondari del distretto della Corte di Appello di Perugia e al circondario del Tribunale di Spoleto, quando furono accorpate vaste aree territoriali prima incluse in quello del Tribunale di Perugia".

Il Ministero, da parte sua, ha risposto riconoscendo che, pur essendo già state ampliate le dotazioni organiche dell’Ufficio spoletino con Decreto ministeriale del febbraio 2018, tuttavia il rapporto tra personale amministrativo e di magistratura di Spoleto rimane inferiore rispetto al valore medio nazionale che si registra nelle Procure della Repubblica. Alla luce di questo, il Dipartimento ha promesso che sarà cura dell’Amministrazione Centrale un intervento per il rafforzamento degli organici nell’ambito del programma di riordino generale delle piante organiche il cui iter è in corso di definizione.

Il Ministero ha inoltre precisato che la situazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari è oggetto di costante attenzione, assicurando che sia il Dipartimento che la Direzione Generale competenti stanno compiendo tutte le azioni finalizzate alla soluzione dei problemi che vengono di volta in volta rappresentati.