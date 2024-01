Scommesse sportive online e in agenzia, gli umbri hanno speso 65 milioni di euro in un anno

Scommesse sportive, online e in agenzia, i giocatori umbri hanno speso 65.664.903 milioni di euro nel 2023 ne sono stati incassati 13.076.038 in vincite.

Quello delle scommesse virtuali in agenzia si conferma un mercato in crescita anche nel 2023. Sono sempre più i giocatori che si rivolgono a questa fetta di mercato. Lo confermano i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, elaborati da Agimeg.

Gli scommettitori hanno infatti speso in agenzia, sulle scommesse virtuali, 415,7 milioni di euro, mentre si sono portati a casa vincite per 2,45 miliardi, riporta l'Agenzia Agimeg a livello nazionale.

A Perugia sono stati spesi 14.976.928,63 milioni di euro, con un ritorno in vincite di 2.353.626,07 milioni. A Terni spesi 5.949.482,70 milioni per un ritorno vincente di 926.523 euro.

Lo scorso anno la spesa nelle scommesse ippiche in agenzia, a livello nazionale, è stata pari a 45,2 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 268,9 milioni di euro.

Nel capoluogo umbro sono stati spesi 1.049.009,25 di euro e incassate vincite per 310.392 euro. A Terni giocati 237.056,42 e vinti 67.314,08 euro.

In totale, le scommesse sportive in agenzia hanno registrato una spesa di 929,6 milioni di euro, mentre le vincite hanno superato i 4,1 miliardi.

A Perugia sono state fatte giocate per 35.973.846,98 di euro e incassati premi per 7.668.445,52. A Terni spesi 7.478.582,14 di euro e vincite per 1.749.738,36 milioni.