Sciopero di 24 ore, giornata difficile anche in Umbria per il trasporto pubblico: informazioni e servizi garantiti

Anche in Umbria, come nel resto d'Italia, una giornata difficile sul fronte del trasporto publico quella di oggi (venerdì 17 settembre), con disagi per lo sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati di base (Usb).

PROVINCIA DI PERUGIA:

Saranno garantiti i collegamenti nelle fasce orarie: 6:00-9:00 e 12:00-15:00 per i servizi Autobus urbani ed extraurbani, Navigazione Lago Trasimeno, Minimetrò di Perugia, Mobilità alternativa di Spoleto (percorsi meccanizzati dei parcheggi “Spoletosfera” e “Ponzianina-Rocca e Posterna”). Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

A Perugia le scale mobili e l’ascensore inclinato, attigui alla stazione del Pincetto, funzioneranno regolarmente dalle 7:00 alle 2:00.

A Perugia saranno garantiti, con il normale orario, i seguenti servizi: biglietterie di Piazza Partigiani e Stazione FS, ascensori e scale mobili, l’URP. A Spoleto, biglietteria Stazione FS.

PROVINCIA DI TERNI:

Servizi garantiti nelle fasce orarie: 6:30-9:30 e 12:30-15:30:

Autobus urbani ed extraurbani, Funicolare di Orvieto;

Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione;

La Biglietteria Bus Terminal e l’URP di Terni osserveranno il normale orario di servizio.

SERVIZI FERROVIARI:

Garantiti i collegamenti nelle fasce orarie: 5:45/8:45 e 11:45/14:45:

Servizi sostitutivi effettuati nella rete Regionale:

I servizi con partenza dalla stazione di origine al di fuori da tali fasce orarie non saranno garantiti. In particolare, per le diverse modalità del servizio autobus-treno-autobus, non sarà garantita la continuità del servizio stesso tra le località di origine e fine corsa;

Servizi ferroviari effettuati in nome e per conto di Trenitalia nella rete nazionale RFI:

Saranno garantiti i collegamenti fra Terni e L’Aquila come indicato nell’orario ufficiale Trenitalia (treni 19705,19745, 19722 e 19758)