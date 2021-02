Trasporto pubblico, disagi in arrivo per chi viaggia l'8 febbraio: proclamate 4 ore di sciopero

Quattro ore di sciopero nel settore dei trasporti per la giornata dell’8 febbraio in Umbria. L’astensione dal lavoro è stata proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna con modalità che variano in base ai mezzi di trasporto: bus, treno, navigazione, scale mobili.

Nella provincia di Perugia sono interessati allo sciopero i servizi autobus urbani ed extraurbani, la navigazione al lago Trasimeno, il minimetrò di Perugia e la mobilità alternativa di Spoleto (percorsi meccanizzati dei parcheggi “Spoletosfera” e “Ponzianina-Rocca e Posterna”): sciopero dalle ore 17.30 alle ore 21.30 (le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione).

I servizi ascensori e scale mobili di Perugia saranno garantiti per l’intera giornata con il normale orario.

Ugualmente garantito nel normale orario il servizio biglietterie di piazza Partigiani, della stazione di Fontivegge, della stazione di Spoleto e l’Ufficio relazioni con il pubblico di Perugia.

Il personale amministrativo, personale di terra, officina e lavaggio, in caso di adesione allo sciopero, si asterrà dal lavoro le ultime 4 ore del turno.

Nella provincia di Terni i servizi autobus urbani ed extraurbani e la funicolare di Orvieto saranno interessati dallo sciopero dalle ore 17.30 alle ore 21.30, fatte salve le corse che partono dal capolinea prima dell’inizio dello sciopero.

Garantita con il normale orario l’apertura della biglietteria del bus terminal e lo sportello Urp Terni.

Il personale amministrativo, personale di terra, officina e lavaggio, in caso di adesione allo sciopero, si asterrà dal lavoro le ultime 4 ore del turno.

Per i servizi ferroviari lo sciopero è dalle ore 17.30 alle ore 21.30 e per la rete regionale ex Ferrovia centrale umbra in caso di adesione non sarà garantito nessun servizio con ora di partenza compresa nell’orario di astensione. A causa della diversa modalità di svolgimento del servizio ferroviario (autobus-treno-autobus) non sarà garantita la continuità del servizio stesso tra origine e destinazione.

Per quanto riguarda la rete nazionale ferroviaria saranno garantiti tutti i servizi indicati come tali nell’orario ufficiale Trenitalia (treno 19758 L’Aquila-Terni e treno 19745 Terni – L’Aquila).