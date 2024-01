Stop alle udienze il 18 gennaio con lo sciopero di fonici, trascrittori e stenotipisti

Udienza bloccate per lo sciopero proclamato giovedì 18 gennaio dai lavoratori in appalto presso i tribunali, che si occupano del servizio di documentazione degli atti processuali (fonici, trascrittori, stenotipisti).

“Siamo arrivato allo sciopero - scrivono in una nota Vasco Cajarelli e Rosita Petrucci per Filcams Cgil di Perugia e Terni e Francesco Bartocci per la Fisascat Cisl dell’Umbria - vista l’assenza di risposte da parte del ministero della Giustizia e di fronte alla grande difficoltà di queste lavoratrici e lavoratori, che da anni chiedono il superamento della precarietà dell’appalto e condizioni di lavoro adeguate alla delicatezza del servizio che svolgono con competenza e professionalità”.

Il processo di internalizzazione richiesto dai sindacati, rispetto al quale il ministero si era detto disponibile, è in realtà fermo al palo: “Nel frattempo - continuano i rappresentanti sindacali - la riforma Cartabia del processo penale telematico sta creando grande confusione, che si ripercuote sulle lavoratrici e sui lavoratori in appalto, che stanno utilizzando i nuovi impianti, senza aver ricevuto una formazione adeguata e certificata”.

A questo si aggiungono i tagli alle spese del ministero della Giustizia, previsti nella Finanziaria, che, alla luce della prossima scadenza della gara di appalto, potrebbero incidere, secondo Filcams e Fisascat, sui livelli occupazionali e salariali attuali. “Subito dopo lo sciopero chiederemo un incontro urgente ai presidenti dei Tribunali della nostra regione - concludono Cajarelli, Petrucci e Bartocci - affinché facciano pressioni sul ministero per arrivare ad una positiva soluzione della vertenza”.