Sciopero generale in Umbria il 17 novembre: ecco i possibili disservizi di Gesenu e Umbra Acque

Il 17 novembre si terrà uno sciopero generale in Umbria che coinvolgerà tutti i lavoratori dei settori pubblici e privati. Lo sciopero è stato proclamato da Cgil e Uil con l’intento di portare avanti una mobilitazione nazionale contro la manovra finanziaria del Governo Meloni.

Le organizzazioni sindacali denunciano il “drammatico impoverimento” delle lavoratrici e dei lavoratori causato dalla mancata crescita dei salari e dall’aumento dell’inflazione.

Lo sciopero generale interessa tutto il centro Italia e per quanto riguarda il capoluogo umbro sarà accompagnato da una manifestazione regionale in piazza IV Novembre a Perugia con inizio alle ore 10.00 per chiedere a gran voce l’aumento dei salari.

Lo sciopero potrà causare disservizi in diversi ambiti, tra cui l’acqua e l’igiene ambientale.

Umbra Acque Spa avvisa la clientela dei possibili disservizi soprattutto nei canali di contatto come il call center, lo sportello di Santa Lucia e gli sportelli digitali. Tutti i servizi commerciali e le informazioni resteranno comunque garantiti attraverso il sito e l’app di Umbra Acque.

Gesenu Spa informa gli utenti che la raccolta e il conferimento dei rifiuti presso l’impianto di Ponte Rio potrebbero essere compromessi, e invita a non depositare i propri rifiuti nella giornata precedente allo sciopero, giovedì 16 novembre. Saranno garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legge.