Minimetrò, autobus e ex Fcu: scatta lo sciopero del personale

Il sindacato Usb – Lavoro privato ha indetto per mercoledì 16 dicembre uno sciopero di 4 ore di tutto il personale dipendente di Bus Italia Direzione regionale Umbria.

"Le modalità di effettuazione dello sciopero saranno le seguenti - spiega una nota - : Per il personale viaggiante del trasporto urbano ed extraurbano della provincia di Perugia, di navigazione, Minimetrò e mobilità alternativa Spoleto dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (il personale aderente si asterrà dal servizio dalle 9,00 alle 12,00, garantendo i servizi nelle fasce orarie 6,00/9,00 e 12,00/15,00)".

E ancora: "Per il personale viaggiante del trasporto urbano ed extraurbano della provincia di Terni e della funicolare di Orvieto dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (il personale aderente si asterrà dal servizio dalle 9,30 alle 12,30, garantendo i servizi nelle fasce orarie 6,30/9,30 e 12,30/15,30. Per il personale dell’esercizio ferroviario dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (nella rete regionale ex FCUil personale si asterrà dalle 8,45 alle 11,45 con garanzia di effettuazione del servizio nelle fasce 5,45/8,45 e 11,45/14,45. Nella rete nazionale RFI garantiti tutti i servizi indicati come tali. Per il personale amministrativo, di terra, officina e lavaggio dalle 8,30 alle 12,30".