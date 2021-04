Sviluppo Sostenibile, tutela dell'ambiente e della salute umana, iniziata ieri la XXI edizione del Congresso Ciriaf

Iniziata ieri la XXI edizione del Congresso CIRIAF. Si parla di “Sviluppo Sostenibile, Tutela dell’Ambiente e della Salute Umana”. Ovviamente, in modalità virtuale.

Ci dice il professor Franco Cotana: “In questa due giorni di conferenza, sono attesi oltre 300 scienziati i quali partecipano ai lavori nell’àmbito di 7 sessioni tematiche che hanno coinvolto più di 150 autori di memorie scientifiche”.

Quali i temi?

“Riguardano progetti di ricerca, finanziati nell’ambito di programmi nazionali ed internazionali, sui temi delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale nei campi di applicazione civili, industriali”.

Si affronta anche l’argomento salute, vero?

“Sono ovviamente inclusi gli effetti e le ricadute delle esperienze sulla salute umana: tematiche di estremo interesse, dato anche il periodo pandemico che stiamo attraversando”.

Quale la sequenza del convegno?

“Ad aprire i lavori, nella mattinata dell’8 aprile, sono intervenuti il direttore del CIRIAF, prof. Pietro Buzzini del DSA3, e il sottoscritto, presidente del Comitato Organizzatore”.

Sono previste anche premiazioni a personaggi di spicco nel campo della ricerca?

“Oggi stesso, al termine della due giorni di lavori, verranno assegnati due premi: il nuovo “Inner Wheel Italia 2019/20” ed il tradizionale Premio Mauro Felli, in memoria del fondatore del CIRIAF”.

Quali le caratteristiche dei premi?

“Il premio Inner Wheel viene assegnato dalla Immediate Past Governatrice dell’Inner Wheel Distretto 209, Franca Romagnoli De Cesare, per la prima volta nell’àmbito del Congresso CIRIAF”.

Chi il meritevole vincitore?

“Si tratta di una donna: l’ingegner architetto Costanza Fiorini, grazie a una ricerca sui materiali per l’edilizia sostenibile, presentata l’anno scorso, durante la ventesima edizione dello stesso Congresso CIRIAF”.

E il premio Felli?

“Il Premio Mauro Felli è stato assegnato alla dottoressa Giulia Menculini, giovane ricercatrice di Medicina, che pertanto verrà inclusa nell’albo d’oro del CIRIAF”.

Quale il tema della sua ricerca?

“La Menculini è stata individuata come vincitrice per aver sviluppato una ricerca sugli effetti dell’inquinamento ambientale da ozono sulla salute mentale umana, nell’àmbito del gruppo di lavoro coordinato dal prof. Alfonso Tortorella del Dipartimento di Medicina”.

Complimenti ai vincitori e onore alla Vetusta per aver ospitato fra le sue mura un convegno di caratura internazionale.