SCHEGGE di Antonio Carlo Ponti | Vodka e Veleni. La Destra alla prova dei fatti

Il macellaio Putin gli ha regalato per il suo compleanno 20 bottiglie di vodka accompagnate da una lettera dolcissima! E Lui si è commosso perché l’immondo in questa guerra orribile e insensata, di questa invasione brutale l’unico responsabile è l’eroico presidente dell’Ucraìna. E lui ha ricambiato con mandato casse di lambrusco!!! e peccato che Lombroso non può misurare il cranio a entrambi perché defunto. L’orrore si annida ovunque. Il miliardario, tipo disumano e freudiano e junghiano e lacaniano , uno che può staccare un assegno di 5 milioni – io al più uno di 125,50 euro – è un caimano, un piragna, una specie diversa, un alieno, senza sentimenti, farcito da tso di ego e super ego.

Voleva essere Lui al posto del fenomeno Giorgia passato dal saluto romano alla stretta di mano, dal voi al lei, dall’Ovra al Copasir, dalla dittatura alla democrazia. Mi fermo qui, sono nauseato. Alla prova signora Meloni! Mo’ si tratta di fare e non più di cianciare. Del resto il mondo è tutto ciò che accade e la totalità dei fatti non dell cose, predicava e prediceva un filosofo. La bicicletta è tua e ora devi pedalare, gentile signora prima donna premier, ma cancella Le Pen, Orbàn e

Vox dalla tua agenda futura gremita di problemi, ma, diceva André Gide, non esistono problemi ma soltanto soluzioni. Io se fossi Lei, gentile Giorgia, punterei su una vera autentica rivoluzione nella burocrazia, nella semplificazione di leggi, leggine, iter e pratiche, ma in modo non teatrale e buffonesco come il Calderoli folcloristico lombardo che in un cortile bruciò simbolicamente fastelli di faldoni.

E lavorerei strenuamente per la pace, che non è amicizia di complici nell’immoralità e negli affari oscuri. Ossia connivenza e omertà. Saune e bisbocce, e forsanche orgette e orgettine ed egiziane nipoti minorenni. Che palcoscenico, quale mix di scenari stranianti e unici è l’Italia della politica politicante. Fuori onda rubati, complotti veri o inventati, vaffa nell’aula del Senato. La Storia e le storie hanno la coazione a ripetere, qui non fu pugnalato Giulio Cesare? Un vaffa miliardario ci

sta verso un vetero fascista divenutone il Capo. Famme ’sta zitto! Forget about it! Che te lo dico a fare.