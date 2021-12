INVIATO CITTADINO Scalette di via delle Prome: quella oscurità è una trappola

Scalette di via delle Prome. Quella oscurità è una trappola. Fiat lux prima che qualcuno si rompa le ossa.

L’albero proiettato sul Borgo d’Oro è bello e le musiche diffuse accattivanti (non entro di proposito nella questione dei costi, a mio modesto avviso, smisurati). Ma corre l’obbligo di segnalare una situazione di concreto pericolo ai danni di quanti osassero intraprendere la discesa verso la piaggia di San Fortunato in direzione Arco Etrusco.

La prima serie di scalini è avviluppata nella più competa oscurità. Non così le rampe successive, discretamente illuminate. Ma la prima, che risulta anche la più ripida, è letteralmente impraticabile.

La logica che presiede al suo totale oscuramento (foto in pagina) è chiaramente riconducibile all’intento di migliorare l’effetto visivo, rendendo più scenografica la proiezione. Ma ci si chiede se il vantaggio dell’effetto valga il rischio. A modesto avviso dell’Inviato Cittadino: decisamente no. Si faccia luce e si metta in sicurezza… tanto l’albero si vede lo stesso.