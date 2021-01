Scale mobili del Pellini ancora chiuse, collaudo e mancato via libera: la spiegazione del Comune di Perugia

Scale mobili di via dei Priori ancora ferme. Il Comune di Perugia, con una nota ufficiale, spiega la situazione e i ritardi dell'apertura, "causati dal mancato rilascio di autorizzazioni a seguito dei collaudi da parte dell’Ustif di Roma (Ufficio Sicurezza Trasporti Impianti Fissi)".

Palazzo dei Priori sottolinea che "sarà cura del Comune, nei prossimi giorni, convocare la ditta esecutrice dei lavori, l’azienda Kone, leader mondiale nella produzione di scale mobili ed ascensori, per una opportuna valutazione sulle criticità evidenziate e sulle attestazioni inviate dalla ditta al Ministero delle Infrastrutture".

E ancora: "Dalla nota inviata al Comune dagli uffici territorialmente competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non viene messo in discussione il montaggio della struttura né l'appalto diretto dal Comune, ma solo alcuni risultati di una prova di verifica normativa in caso di blocco della scala: in particolare viene contestata l'attivazione di alcune sicurezze della scala, anziché altre che gli uffici ministeriali si attendevano. Sono tutti elementi riguardanti la programmazione di fabbrica delle scale stesse e la loro certificazione CE: si evidenzia che lo stesso modello di scala montato a Perugia è operativo in molte installazioni in tutta Italia e che recenti installazioni nelle città di Milano e Torino sono state regolarmente autorizzate dagli uffici Ustif di zona, che non hanno sollevato gli stessi dubbi dei colleghi romani. A fronte di ciò, il Comune di Perugia, intende farsi parte attiva e approfondire la vicenda con l’azienda stessa".