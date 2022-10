Scala di accesso al Mercato Coperto… scorciata e ripida. Ecco la prova fotografica di come stavano le cose

Scala di accesso al Mercato Coperto… scorciata e ripida. Ecco la prova fotografica di come stavano realmente le cose. Da cui discende la validità della constatazione da noi rilevata nel primo servizio [ Mercato Coperto, appena (ri)aperto in mutate vesti… e già piovono le critiche. Cominciamo dalla scala di accesso (perugiatoday.it) ].

L’osservazione non era peregrina. Se è vero che gli esperti da noi consultati avevano rilevato l’aumentata brevità della pedata e l’eccessiva “ripidità”. Il Comune – accogliendo anche i nostri rilievi – ha fatto posizionare due corrimano laterali che garantiscono la sicurezza.

Il perché della modifica strutturale. Le cose stanno così, come documentato dalla foto in pagina (firmata dallo storico studio fotografico Fratticioli), inviataci da un appassionato della storia cittadina. Ossia: posso scorciare, ma ottengo una scala a scapicollo.

La foto dimostra che, in origine, la scala era molto più ‘distesa’, in quanto iniziava subito dopo il secondo livello di accesso, in prossimità dell’arcata. Insomma: gli scalini erano più numerosi e meno ripidi.

Perché l’accorciamento. I progettisti hanno scelto di realizzare un pianerottolo aggiuntivo per alloggiare il piano del livello 5 dell’ascensore. Il che ha comportato una scala più breve e più ripida.

Ecco spiegate le motivazioni della modifica. Allora, perché non dirlo apertis verbis?

La foto non mente. Come si può facilmente desumere dal confronto proposto dalla foto in pagina, sulla sinistra si trovavano ben quattro livelli di muretto fittile. Oggi ve ne sono solo due. A riprova dell’accorciamento che ha comportato la “ripidità” della discesa.

“L morto è n bara”, come si dice a Perugia per indicare una prova provata e incontestabile. Hanno fatto bene, hanno fatto male? Ai posteri (e agli utenti, che però possono sorreggersi ai corrimano laterali) l’ardua sentenza.