Scala di collegamento fra via Annibale Vecchi e via Bonaparte Valentini. Non c’è verso di riaprire... ma i ragazzi saltano

Scala di collegamento fra via Annibale Vecchi e via Bonaparte Valentini. Non c’è verso di riaprire. Ne abbiamo parlato come di una utilissima bretella che mette in collegamento il corso dell’Elce con la parte bassa in cui sono situati la scuola Leonardo, il parco a valle, la via Torelli [ INVIATO CITTADINO Elce, scale transennate: a quando la riapertura? (perugiatoday.it) ].

Di particolare utilità la funzione di utilizzo a favore dei numerosi studenti che scendono dal pullman davanti al palazzo della Coop e si avviano alla scuola. Senza percorrere il lungo tratto di marciapiede fino all’intersezione con via Benedetti Valentini e via Santini.

Ma il fatto è che delle supposte ragioni di sicurezza hanno imposto la chiusura, anche chi se ne intende parla di tempesta in un bicchier d’acqua sostenendo che quella scala di cemento armato (da cui è caduta qualche briciola di cemento) non si abbatte neanche con la dinamite.

Ciò che lamentano gli studenti e le loro famiglie è il fatto che tutto è fermo. Non risultano iniziative di sopralluoghi tecnici e perizie con progetti di intervento e successiva riapertura.

Si teme, insomma, che si proceda more solito: metto le transenne e tutto resta com’è. Nel senso che sto a posto con la legge e con la coscienza (?).

All’Elce i casi non si contano. Limitiamoci a ricordare le scalette sopra la farmacia, dove è cresciuta rigogliosa la vegetazione [ INVIATO CITTADINO Via Annibale Vecchi. Passano gli anni ma quelle scalette rimangono ostinatamente chiuse (perugiatoday.it) ]. O, caso da manuale, le scalette di collegamento fra il piazzale (ex distributore) di via Vecchi col tratto superiore di via Calindri. È passato un quarto di secolo. Tutto resta bloccato. Il Comune non ha mai chiarito rapporti, oneri e competenze col condominio. Così come non vanno avanti le trattative col condominio della Farmacia.

Anche per il caso più recente, si tratta di stabilire se il ripristino vada effettuato a carico del Comune o dei condomini a valle, per la cui costruzione sono state imposte delle prescrizioni. Condizioni che restano sempre valide e che non debbono finire nel dimenticatoio. Altrimenti il Comune – rappresentando il pubblico interesse – esegue le opere e ne addebita gli oneri a chi ha il dovere di sopportarli.

Strano che nessuno decida di mettere amano alla soluzione di una faccenda così semplice. Pare decisamente un caso di colpevole inerzia da indicare a quanti hanno il compito di sanzionare gli inadempienti. Siano essi soggetti pubblici o provati.

P. S. Le scale fra via Annibale Vecchi e la scuola vengono comunque – abusivamente e pericolosamente – utilizzate. È bastato rimuovere alla base il tondino di ferro e la rete di plastica (foto 2). I ragazzi scavalcano la transenna in alto. Peraltro, col pesante zaino sulle spalle, rischiando dunque di farsi male. Non c’è cosa peggiore che mettere un divieto e non essere in grado di farlo rispettare. A quando, dunque, la soluzione al penoso caso?