Perugia, due giorni di super saldi in centro storico con il ritorno dello Sbaracco

Torna lo Sbaracco per due giorni di super saldi in centro storico: venerdì 26 e sabato 27 agosto 2022 sono le due giornate dedicate allo shopping all’aria aperta con il “saldo dei saldi” di fine stagione.

“Sbaracco” torna come da tradizione l’ultimo fine settimana di agosto con due giornate interamente dedicate allo shopping tra le bellezze del centro storico.

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Consorzio Perugia in Centro con il patrocinio del Comune di Perugia. Entrambi i giorni si parte alle ore 10 nelle aree di corso Vannucci e le vie limitrofe, via dei Priori, via Oberdan, corso Cavour, via Marconi e viale Indipendenza, dove decine di negozi esporranno i propri prodotti all’esterno con sconti "irripetibili".