Perugia. Il maltempo rovina lo sbaracco. Si rinnova la maledizione di Euliste. Pioggia a catinelle e affari a picco

Il maltempo rovina lo sbaracco. Si rinnova la maledizione di Euliste. Pioggia a catinelle e affari a picco.

Il maltempo, va bè, lo capiscono tutti. Ma la maledizione di Euliste no. Cosa c’entra Euliste, mitico fondatore della città del Grifo?

“C’entra, c’entra”, la risposta. Euliste mette i suoi buoni uffici con Giove Pluvio perché, tambureggiando, scoraggi lo scandalo delle bancarelle al corso.

Chiarito il riferimento storico mitologico, torniamo al maltempo che imperversa, riducendo a mal partito i commercianti e costringendoli a ritirare la merce all’interno del negozio. È già accaduto gli altri anni, quando la pioggia e la buriana hanno fatto perdere intere giornate ( Una giornata da scrivere nel libro nero, il primo giorno dello Sbaracco è un flop a causa del maltempo ).

Dicono: “Ieri mattina abbiamo lavorato bene. Poi, nel pomeriggio, si è scatenato l’inferno. Vendite zero, con la gente rintanata in casa”.

Non vanno meglio – anzi, decisamente peggio – le condizioni di stamattina. Gli unici a far festa sono i venditori di ombrelli.

Danneggiato anche il Mercatino dell’ultimo week end del mese fra piazza Italia e le logge della Prefettura.

Piazza Italia è quasi deserta, dato che in consueti operatori, vista la mala parata annunciata dalle previsioni, hanno scelto di non venire.

Qualche presenza invece sotto il Palazzo della Provincia. Ma anche qui gli affari non decollano. Il vento solleva e fa cadere tutto. La merce è coperta. La gente tira dritto.

Presumibilmente, la situazione non sarà meno cupa nel pomeriggio. Qualche operatore si chiede come mai non ci si orienti a includere anche la domenica. Tanto le bancarelle sono montate e i cento euro di spesa pro capite non sarebbero un dramma.