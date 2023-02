INVIATO CITTADINO Sbaracco di febbraio, c’è ma non si vede

Sbaracco di febbraio, c’è ma non si vede. Il flop delle bancarelle. Le vendite fanno registrare più bassi che alti.

Un giro nell’acropoli offre un quadro desolante. Solo cinque/sei banchi per corso Vannucci (principalmente di abbigliamento), uno in via Danzetta, uno in via Baglioni. Alcuni esercizi si sono limitati a esporre il manifesto, risparmiando i 200 euro della bancarella.

(foto Sandro Allegrini)

Non si può dire che i commercianti abbiano aderito… in massa. Anzi: si può parlare di autentica diserzione. E c’è chi si lamenta. La più prestigiosa profumeria di corso Vannucci non ha aderito e non ha minimamente risentito dell’iniziativa: né in bene né in male.

Ma perché i commercianti non hanno aderito? Spiega uno della categoria.

Lo Sbaracco sovrapposto ai saldi non va bene. Lo Sbaracco si deve fare al termine dei saldi, con le giacenze di magazzino. Non adesso, quando è ancora possibile smaltire per via ordinaria. Insomma: coi saldi al 50% è assurdo farsi da solo la concorrenza proponendo sconti al 70%.

Secondo aspetto: la clientela latita. Perché – spiegano – di gente in giro se ne vede poca ed è per questo inutile spendere i 200 euro per il noleggio della bancarella.

Ma c’è anche chi dice: proprio perché la gente è poca, lo Sbaracco potrebbe fungere da attrattore. Nel senso che l’acropoli va rivitalizzata proprio nei periodi di maggiore assenza di pubblico. Ineccepibile.

Altra spiegazione. I negozi hanno il magazzino vuoto perché le vendite sono andate benissimo. Da qui la scarsa voglia di mettersi in bancarella. Tanto la gente sa degli ipersconti, entra comunque e, se gli va, compra. In qualche caso è successo. In un noto negozio di camicie, in cima al corso, si è dovuto fare la fila per comprare quel che restava.

Ma altri negozianti levano alti lai. Stiamo a vedere come andranno oggi le cose. Ma sembra che non ci siano da attendersi exploit di vendite. Anche perché la “maledizione di Euliste”, ovvero il maltempo, di solito rema contro.