INVIATO CITTADINO La "maledizione di Euliste" rovina lo Sbaracco

Sbaracco. Che delusione. Fra maltempo e presenze ridotte al lumicino, gli affari latitano e le spese corrono comunque.

Pioggia e vento, tempo da lupi. C’è chi la chiama “la maledizione d’Euliste”, mitico fondatore della Vetusta.

La gente non esce, l’acropoli è deserta e i commercianti levano alti lai. “La bancarella ci costa 240 euro: sarà difficile recuperarli”.

Il Centro storico è una tundra gelata. I negozianti piangono, ma non ride neanche il mercatino dell’ultimo wek end del mese. Con questo gelo, la gente sta a casa e la giornata del sabato (di solito la più prolifica) è persa.

In via Baglioni, le quattro bancarelle non hanno merce in evidenza perché i negozianti hanno preferito non esporre.

D’altronde il vento è insidioso e non è la prima volta che la buriana porta alle stelle prodotti e banchi.

In corso Vannucci abbiamo visto merce solo da Wally e da Forghieri, vicino al Posta da Paolo Mariotti. Molti altri hanno rinunciato a esporre. Ci ha provato timidamente il profumiere Bottini, ma senza chiudere le tende laterali, per timore che la struttura fosse imbarcata dalla tramontana. Commenta Alberto, principe dei profumieri: “Un Centro così non s’era mai visto. Siamo ridotti al lumicino. Cattivo tempo, cattive scelte politiche, cattive prospettive per il futuro”.

In qualche caso, sulla bancarella un biglietto invita ad entrare, avvertendo che lo sbaracco si tiene nel negozio. Ma, inutile negarlo, la gente non entra: la bancarella ottiene l’effetto mercatino che si perde all’interno. Anche allo stesso prezzo, all’esterno si fiuta l’affare, mentre all’interno si teme il prezzo pieno.

Insomma: un bilancio più nero che rosa. Anzi, “in rosso”, per usare una metafora bancaria. O in “profondo rosso”, rubando un titolo a Dario Argento.