INVIATO CITTADINO Prima giornata di sbaracco, pochi affari… esorcizzando la maledizione d’Euliste

Prima giornata di sbaracco, pochi affari… esorcizzando la maledizione d’Euliste. Per oggi bel tempo, ma domani chissà. Accadde nel febbraio 2022, ma anche nell’agosto 2021.

È divenuto ormai un topos quello del maltempo che funesta almeno una giornata di ‘saldi dei saldi’… per far soldi. In un periodo in cui, dopo una partenza a razzo, i saldi ordinari hanno segnato il passo. Insicurezza del domani, stagione autunno-inverno alle porte, timore per i rincari stratosferici di bollette di luce e gas. Tutto concorre a delineare un affresco a tinte fosche sul piano economico e sociale.

Poche le bancarelle schierate nell’acropoli. Alcune, come in piazza Matteotti e altrove, collocate, ma inspiegabilmente vuote. Almeno vuote sono state fino all’ora di pranzo.

Alcuni esercizi di via Baglioni non hanno voluto la bancarella. Riflettendo sul rischio che i miseri incassi avrebbero potuto non coprire il costo della due giorni della struttura. Che, peraltro – a detta di molti – non concorre a delineare un quadro di eleganza e dignità. Ma conferisce un’immagine dimessa da mercatino di periferia. Insomma: prodotti di lusso sviliti dal contesto.

Alcuni negozianti, per risparmiare, hanno aderito con la semplice esposizione della locandina, che costa molto di meno.

La titolare di uno storico esercizio di via Baglioni commenta: “Il mio sbaracco lo fanno i prezzi in vetrina. I miei clienti li vedono scontati di oltre la metà e questo basta ad invitarli all’acquisto. Se lo desiderano”.

Intanto si guarda con comprensibile preoccupazione al quadro meteorologico. Sperando che si interrompa la tradizione dello sgrullo o della buriana. Sarebbe, di certo, una pioggia… sul bagnato di una crisi che sembra non aver fine.