Sauro Cosimetti, l'ultimo saluto al "Professore" della consolle

L'ultimo saluto a Sauro Cosimetti, il celebre dj trovato morto sabato, è previsto per mercoledì 11. La messa funebre è prevista alle 15 nella chiesa di Valfabbrica. Storico dj, ha legato il suo nome a quello del Red Zone, club di culto per gli amanti del mondo della notte, diventato leggenda anche grazie a lui e ai suoi "colleghi" con cui ha condiviso per anni la consolle. Gli stessi che da giorni lo ricordano sui social. Il professore, in molti lo chiamavano così. Per altrettanti è stato semplicemente "il" dj per antonomasia, un maestro che si è fatto conoscere anche sulla scena internazionale in quasi 40 anni di carriera. Lo hanno trovato senza vita sabato mattina i soccorritori, era seduto sulla poltrona di casa, sembrava dormisse.