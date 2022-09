INVIATO CITTADINO I perugini Sator Duo sbancano con tre concerti nella terra di Goethe

I perugini Sator Duo sbancano con tre concerti nella terra di Goethe.

Il duo, formato da Paolo Castellani (violino) e Francesco Di Giandomenico (chitarra), raccoglie allori con tre concerti in Germania. Presentando un programma dedicato al Tango con composizioni di A. Piazzolla, A. Villoldo, G. Matos Rodriguez e P. Castellani.

Il primo concerto (9 settembre) a Berlino presso la Werkstatt Michael Batell, nel quadro della stagione fondata dal compositore Carlo Domeniconi, leggenda del chitarrismo contemporaneo.

Del concerto esiste una registrazione audio/video ed alcune parti saranno pubblicate sul sito ufficiale del liutaio Michael Battell per presentare le sue strepitose chitarre, utilizzate da Francesco durante la performance.

Grazie alla partecipazione di alcuni membri dello staff del Busan Maru International Music Festival, inoltre, il concerto di Berlino ha costituito fertile occasione per consolidare i rapporti di futura collaborazione tra Italia, Corea e Cina. Ma torneremo in argomento quando le rose… fioriranno.

Il secondo concerto (10 settembre, a Rheine) per il Nesjomme Festival, è stato condiviso con l’Anido Guitar Duo, una storica formazione olandese, fondata da Annette Kruisbrink, docente di musica contemporanea ed etnomusicologia al Conservatorio di Zwolle (Olanda) e tra le più rilevanti compositrici contemporanee per chitarra.

Il terzo e ultimo concerto (11 settembre) per il Nordhorn International Guitar Festival, una delle manifestazioni chitarristiche più importanti della Germania. Dopo la pausa pandemica, il Festival ha potuto nuovamente ospitare chitarristi dall’Italia, dalla Danimarca, dall’Olanda, da Israele e dall’Austria.

Tutti i concerti hanno ottenuto un ottimo successo di critica e di pubblico, testimoniato anche dai numerosi bis, richiesti a conclusione di ciascuna performance. Alta anche la vendita di cd e spartiti delle pubblicazioni dei brani presentati all’interno dei Festival. Non resta che congratularsi coi musicisti amici. Per aver portato in Europa non solo il clima tangueiro, ma anche le composizioni originali del nostro violinista Paolo Castellani.