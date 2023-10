Sara Tommasi operata all’istituto clinico Porta Sole di Perugia: "L'intervento è andato benissimo"

La showgirl italiana Sara Tommasi ha scelto la clinica Porta Sole di Perugia per un piccolo intervento chirurgico che si è concluso con successo. La celebre ospite oggi, venerdì 20 ottobre, ha condiviso con i suoi fan, sul suo profilo Instagram, una foto post operatoria in cui ringrazia il personale della clinica per la cura e l'attenzione ricevute, lodando la loro professionalità e competenza.

Ha inoltre dedicato anche una dolce dichiarazione d'amore a suo marito, che le è stato sempre vicino in questo momento difficile.

Scrive sul profilo: “Ieri ho subito un intervento chirurgico, nulla di grave per fortuna ma, per risolvere il problema è stato necessario intervenire chirurgicamente. L'intervento è andato benissimo e ringrazio il mio ginecologo dottor Narducci e il suo equipe medico per aver individuato e risolto prontamente il problema. Inoltre ringrazio la Clinica Porta Sole di Perugia che, con il suo personale altamente professionale, hanno saputo rendere, nonostante il motivo, i miei giorni di ricovero molto gradevoli! E, poi, mio marito per essermi stata sempre accanto Ti amo!”.

“Sarò dimessa a breve” conclude la showgirl che si trova ancora in convalescenza nella struttura.