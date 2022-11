"Saper ascoltare e convincere a denunciare", l'impegno contro la violenza sulle donne

Si è tenuto questa mattina, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Perugia, l’evento di presentazione della campagna nazionale della Polizia di Stato “Questo non è Amore”.

L’iniziativa promossa dalla Questura di Perugia – in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – si è tenuta in occasione della celebrazione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.



“Abbiamo voluto promuovere questa due giorni – ha sottolineato il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai – perché animati dalla convinzione che solo un comune impegno e una forte alleanza tra Polizia di Stato, Università degli Studi di Perugia e Ufficio Scolastico Regionale possa contribuire a promuovere, soprattutto tra le giovani generazioni, una diffusa cultura del rispetto dell’altro, unico e risolutivo strumento di contrasto alla violenza contro le donne. La Polizia di Stato è da sempre in prima linea per prevenire la commissione dei reati di genere e andare incontro alle vittime, per ascoltarle e convincerle a denunciare”.





Presenti anche le autorità civili, religiose e militari della provincia di Perugia. A prendere parte all’evento anche l’atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, Irma Testa, Medaglia di Bronzo ai giochi Olimpici di Tokyo 2020, Medaglia d’Oro ai campionati Europei del 2022 e Testimonial della campagna contro la violenza sulle donne #IoLotto.



A partire da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di sabato 26 novembre, il personale specializzato della Polizia di Stato, si sposterà presso il Centro Commerciale “Collestrada” di Perugia dove, con il camper rosa della Polizia di Stato e lo stand allestito per l’occasione, verranno fornite informazioni sull’attività svolta quotidianamente dagli operatori di polizia per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne.

Oltre allo stand della Polizia di Stato, saranno allestiti anche gli stands di alcune Scuole Secondarie di Secondo Grado di Perugia e dell’Università. Gli studenti, insieme ai loro docenti, illustreranno gli elaborati realizzati sul tema e l’attività svolta dall’Ateneo perugino per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne.

Previsto anche l’intervento dei rappresentanti dei Centri Antiviolenza della provincia che condivideranno alcune storie con risvolti non solo giuridici, ma anche culturali e sociali sul tema della lotta contro la violenza sulle donne. Ad accogliere l’invito della Polizia di Stato è stata anche la scuola di danza “Umbria Ballet”, diretta da Marina Tofi, che si esibirà con una coreografia curata da Sara Marinelli sul tema della violenza di gene