Perugia, serie di eventi al Santa Giuliana: il Comune azzera i costi per associazioni e società

Santa Giuliana gratis, il Comune di Perugia punta sulla ripartenza dello sport. La Giunta Romizi ha approvato la proposta dell’assessore Clara Pastorelli: zero costi per associazioni e società nei cinque eventi che animeranno l'impianto tra maggio e giugno, compresa la Grifonissima.

“L’Amministrazione comunale – dichiara l’Assessore Pastorelli – crede nello sport e nella possibilità di sostenerlo in questa fase così difficile, dopo un lungo stop causato dal Coronavirus. Un aiuto concreto, quello che verrà dato a società, associazioni e federazioni, con l’obiettivo di stimolare gli atleti, bambini e ragazzi e tutti gli appassionati nel tornare a praticare le discipline preferite, in questo caso legate al mondo dell’atletica”.

Nel prossimo fine settimana (8-9 maggio) si terranno nello storico impianto cittadino, il Meeting valido per il Campionato di Società, il Gran Prix Velocità e Ostacoli e il Gran Prix Salti, manifestazioni organizzate dal Comitato Regionale FIDAL in collaborazione con il Comitato Santa Giuliana. Il 16 maggio, invece, sarà il giorno della Grifonissima. Tra fine maggio e metà giugno, di nuovo protagonisti il Comitato Regionale FIDAL e il Comitato Santa Giuliana per il Campionato regionale Individuale Assoluti, il Campionato Regionale prove multiple cadetti e il Gran Prix Velocità e Ostacoli (29-30 maggio) e il Campionato Staffette e Gran Prix Salti (16 giugno). Chiaramente tutte le manifestazioni si svolgeranno a porte chiuse e nel pieno rispetto delle normative sull’emergenza sanitaria in corso.