INVIATO CITTADINO Celebrare Ercolano, ricordando Mauro Chiocci… una vita per i cori

Celebrare Ercolano, ricordando Mauro Chiocci… una vita per i cori.

La celebrazione oggi, ore 10:30, al Tempio di Ercolano, animata dai “Madrigalisti di Perugia”, eccellente corale, diretta dal Maestro Mauro Presazzi e fondata da Mauro Chiocci. Straordinario e amorevole didatta, animatore della vita musicale non solo cittadina.

Una festa che il Rettore, don Francesco Benussi, annuncia richiamando all’identità perugina e alla nostra fede.

Lontana, dunque, la caratura bellicosa che evoca il santo defensor civitatis e la celebre litomachia, o Battaglia dei sassi, che si teneva (lo dice il nome) in via Campo Battaglia, oggi via XIV Settembre. Connotazione storico-antropologica, ma distante dal pacifismo della nostra città.

Ed è proprio la musica il filo conduttore che ha regolato la vita dell’indimenticabile Mauro Chiocchi, alla cui memoria è dedicata la preghiera “corale” della città la prossima domenica 12 marzo. In questa chiesa che gli fu cara e in cui lo ricorderemo a quattro anni dalla scomparsa.

Fu Mauro a inventare la Rassegna corale Cantare la Quaresima nella chiesa di Sant’Ercolano.

La rassegna quest’anno prevede due appuntamenti di elevazione spirituale: domenica 19 marzo, Festa di San Giuseppe, alle ore 18:00 con il coro “Nova Schola Cantorum” di Nepi, diretto dal Maestro Laura Ammannato. E, a seguire, sabato 25 marzo, alle ore 18:00, con il concerto di tre formazioni perugine: il “Coro Polifonico Feliciano”, diretto dal Maestro e cantante lirica Maria Chiara Franceschelli, il “Coro Polifonico Soavis Sonus”, diretto dal Maestro Maria Andrea Burini, e il “Gruppo Vocale Santa Maria di Colle”, diretto dal Maestro Giuliana Milletti.

Un’occasione preziosa per coniugare il pentagramma e la preghiera. Perché, come scrisse il Santo d’Ippona, cantare è pregare due volte.