INVIATO CITTADINO Una festa tutta nel segno di Sant'Antonio abate e del suo fido porcello

Una festa tutta nel segno di S. Antonio abate e del suo fido porcello.

Ricorrenza anticipata di due giorni in ragione della giornata festiva (il 17, ricorrenza del Santo eremita, cade di martedì) con una serie di iniziative antoniane.

In primis la tradizionale benedizione degli animali da compagnia: cani e gatti in specie. Ma c’è anche chi porta il rettile o il criceto. In tempo di mezzadria, si portavano a benedire gli animali da lavoro. Oggi si vedono polli e capretti asini e tacchini… in rappresentanza della ‘vecchia fattoria’.

La processione secondo tradizione. Naturalmente, spazio alla processione con la statua lignea del santo, restaurata da Giovanni Manuali. In chiesa ce ne sono addirittura due.

Il tutto col gradevole e pimpante sottofondo della Filarmonica di Pila, impegnata nel ruolo di street band. Presente La Banda degli Onesti (titolo alla Totò) - Street band. Mentre per corso Bersaglieri si dipanano bancarelle per le degustazioni di prodotti tradizionali.

L’inaugurazione della strada e l’intestazione della piazza. Occasione ghiotta, anzi imperdibile, per l’inaugurazione dello slargo del maialino che sarà, d’ora in poi, Piazzetta del Porcellino. Dove abbiamo giocato da bambini, saltando sopra il maialino di travertino appoggiato sopra un rocchio di colonna romana. Dicevamo “Se vedemo al majalino” e oggi finalmente avviene il battesimo ufficiale. Ci saranno monaci reali (regolari di Vienne) ad assistere all’evento. Oltre all’intestazione della piazzetta, inaugurazione del corso, rinato a nuova vita con la generosa gittata di cemento architettonico e rifacimento parziale dei sottoservizi.

Il nesso che lega Antonio al maialino è cosa risaputa. Ne abbiamo altre volte ricordato le ragioni. Qui ci limitiamo a rammentare che nel maiale si vedeva la figura del demonio tentatore. E, oltretutto, la storia insegna che i monaci antoniani erano soliti allevare il porco. Per motivi alimentari, non… devozionali.

Il temibile “fuoco di S. Antonio”. A proposito delle tentazioni al Santo, cui comparivano donne nude provocanti, avvolte dalle fiamme, il richiamo evidente è al celebrato “fuoco di S. Antonio”, ossia al dolorosissimo attacco del virus herpes zoster che provoca atroci dolori (principalmente al busto e al tronco) i cui effetti venivano, un tempo, leniti dalle cotiche suine strisciate sulla parte dolorante. L’interposizione di uno strato di grasso attenuava il dolore provocato dal contatto degli indumenti con l’epidermide. Nota buffa e… dolorosa: cotiche utilizzate anche per le emorroidi.

Distribuzione prevista anche del “dolcepane” benedetto, che è buono e giova alla salute. Alle 16:00 celebra il vescovo Maffei. Ricordo che, anni fa, Carla Schucani realizzò un S. Antonio di pane e corremmo a fotografarlo insieme all’indimenticabile Pietrino Crocchioni. Che mi accusò, ridendo, di “rubargli lo scatto”.

Si potrà così vedere la chiesa di S. Antonio in cima al Borgo e visitare l’oratorio di recente recupero e oggi destinato a eventi culturali. Fra i quali lo spettacolo teatrale di Mirko Revoyera “Sant’Antonio de lu purcello e gli animali parlanti”.

Gli animali, specie i cani, potranno esibirsi in materia di agilità. Dunque, grande attrazione per i numerosi cinofili. Anche in versione Unità di Protezione Civile.

Una pennellata d’arte allo spazio espositivo Sansalù di Sandra Salucci che propone le ceramiche di Luciana Bertorelli.

Cosa si può chiedere di più?