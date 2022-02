Sanremo 2022, Michele Bravi sul palco con 'Inverno dei fiori': gli ospiti e la scaletta dell'ultima serata

Venerdì 5 febbraio, l'ultima serata di Sanremo 2022. In scaletta ad esibirsi per l'ultima volta saranno tutti i cantanti in gara, poi l'elezione del vincitore alla fine della puntata. Tra gli ospiti del gran finale l'attrice Sabrina Ferilli - che affiancherà il padrone di casa Amadeus - e Marco Mengoni.

I cantanti in ordine di esibizione

Sul palco tutti e 25 i cantanti, ma l'ordine di esibizione non è stato ancora comunicato. Intanto, di seguito, la lista completa dei big.

Gli ospiti dell'ultima serata

Nell’ultima serata arriva sul palco Sabrina Ferilli. L’attrice, protagonista di fiction e film di successo, e amatissima dal pubblico televisivo, è stata già due volte sul palco dell’Ariston. La prima nel 1996 al fianco di Pippo Baudo come coconduttrice, e la seconda come ospite nel 2002.

Interverrano sul palco anche Fabio Rovazzi e Orietta Berti, già visti in questi giorni nei panni di protagonisti, durante la settimana, di tanti eventi sulla nave da crociera ormeggiata davanti a Sanremo

Confermata la presenza di Marco Mengoni. Il cantautore torna sul palco dell'Ariston dopo la vittoria, nel 2013, con 'L'essenziale'. Sarà protagonista di un emozionante momento musicale.

Stasera ci sarà un omaggio a Raffaellla Carrà con l'anteprima mondiale del musical 'Ballo Ballo'.

Come votare

Nel corso della finale, i 25 Artisti torneranno a esibirsi nei loro brani inediti. Ma questa volta sarà soltanto il Televoto a decidere la classifica, che andrà a sommarsi a quella delle serate precedenti. Da questa graduatoria usciranno tre finalisti: i voti saranno azzerati e un’ultima votazione (equamente divisa tra Televoto, Sala stampa e Demoscopica) deciderà il vincitore del Festival di Sanremo 2022.

Finalmente nel corso della terza serata entra in gioco il voto del pubblico. I brani saranno infatti giudicati equamente dal Televoto e da una Giuria demoscopica (ovvero una giuria composta da mille consumatori abituali di musica). I voti saranno sommati a quelli delle prime due serate, formando una classifica provvisoria.

Come votare al televoto? Si può chiamare il numero 894001 da telefono fisso o inviare un SMS da cellulare al numero 4754751. Per votare per la 72esima edizione di Sanremo basterà effettuare la chiamata al numero 894001 e digitare il codice dell’artista preferito o inviare un SMS al numero 4754751 contenente il codice dell’artista in gara. Si possono effettuare fino ad un massimo di 5 voti a sessione. Il costo del televoto è di 0,51€.