Sanremo 2022, scatta il televoto e torna sul palco Michele Bravi: scaletta e ospiti della terza serata

In attesa della serata delle cover e dei duetti in programma domani (venerdì 4 febbraio) oggi nella terza serata (il via alle ore 20.30 con diretta tv su Rai 1) del Festival di Sanremo 2022 (72ª edizione) tornerà sul palco dell'Ariston il tifernate Michele Bravi che è già stato protagonista della prima serata.

In scaletta ci sono tutti e venticinque i cantanti in gara, votati dal televoto e dalla giuria demoscopica. Al termine della gara i punteggi si sommeranno a quelli assegnati dalla sala stampa e ci sarà una nuova classifica generale.

La scaletta della terza serata (ordine di esibizione dei cantanti)

Giusy Ferreri con Miele

Highsnob & Hu con Abbi cura di te

Fabrizio Moro con Sei tu

Aka 7even con Perfetta così

Massimo Ranieri con Lettera al di là del mare

D'Argen D'Amico con Dove si balla

Irama con Ovunque sarai

Ditonellapiaga con Rettore con Chimica

Michele Bravi con Inverno dei fiori

Rkomi con Insuperabile

Mahmood & Blanco con Brividi

Gianni Morandi con Apri tutte le porte

Tananai con Sesso occasionale

Elisa con O forse sei tu

La Rappresentante di Lista con Ciao ciao

Iva Zanicchi con Voglio amarti

Achille Lauro con Domenica

Matteo Romano con Virale

Ana Mena Duecentomila ore

Sangiovanni con Farfalle

Emma con Ogni volta è così

Yuman con Ora e qui

Le Vibrazioni con Tantissimo

Giovanni Truppi Tuo padre, mia madre, Lucia

Noemi con Ti amo non lo so dire

Come si vota

Nel corso della terza serata entra in gioco il voto del pubblico. I brani saranno infatti giudicati equamente dal Televoto e da una Giuria demoscopica (ovvero una giuria composta da mille consumatori abituali di musica). I voti saranno sommati a quelli delle prime due serate, formando una classifica provvisoria.

Come votare al televoto? Si può chiamare il numero 894001 da telefono fisso o inviare un SMS da cellulare al numero 4754751. Per votare per la 72esima edizione di Sanremo basterà effettuare la chiamata al numero 894001 e digitare il codice dell’artista preferito o inviare un SMS al numero 4754751 contenente il codice dell’artista in gara. Si possono effettuare fino ad un massimo di 5 voti a sessione. Il costo del televoto è di 0,51 euro.

Gli ospiti della terza serata

Padrona di casa con Amadeus sarà Drusilla Foer attrice, pittrice, cantante anticonformista ed icona LGBT. Tra gli ospiti ci saranno Roberto Saviano (protagonista di uno spazio nel trentennale della strage di Capaci) e

Cesare Cremonini. Sul palco dell'Ariston sarliranno poi anche Anna Valle, che presenterà la nuova fiction di Raiuno 'Lea - Un nuovo giorno' di cui è protagonista, e Martina Pigliapoco, la carabiniera che a ottobre 2021 ha salvato una donna dal suicidio che voleva gettarsi nel vuoto da un ponte tibetano, a Perarolo in Veneto.

Ospite musicale di Fabio Rovazzi e Orietta Berti sulla nave invece sarà Gaia, che prende il posto dei Como Cose risultati positivi al Covid.