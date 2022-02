Sanremo 2022, cover e duetti: Michele Bravi sul palco da solo, la scaletta della quarta serata

Dopo l'esibizione nella prima e nella terza serata del Festival di Sanremo 2022 (72ª esibizione) con la sua 'Inverno dei fiori' il tifernate Michele Bravi (11esimo nella classifica parziale) tornerà sul palco dell'Ariston anche oggi (venerdì 4 febbraio) nella quarta serata della kermesse (diretta tv su Rai dalle ore 20.30), dedicata alle cover e ai duetti (facoltativo l'aiuto di un ospite).

L'umbria sarà poi in qualche modo pratagonista con Don Matteo: dopo Raoul Bova e Nino Frassica presenti nella serata d'apertura stavolta tra gli ospiti ci sarà Maria Chiara Giannetta, il capitano Anna Olivieri della fiction Rai ambientata prima a Gubbio e da qualche anno a Spoleto.

La scaletta della quarta serata

Le vibrazioni - Live and let die (Paul McCartney) con Sofia and The Giants

Ditonellapiaga e Rettore - Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli)

Michele Bravi - Io vorrei, non vorrei ma se vuoi (Lucio Battisti)

Massimo Ranieri - Anna verrà (Pino Daniele) con Nek

Fabrizio Moro - Uomini soli (Pooh)

Rkomi - Medley Vasco Rossi con Calibro 35

Giovanni Truppi - Nella mia ora di libertà (Fabrizio De André) con Vinicio Capossela

Tananai - A far l'amore comincia tu (Raffaella Carrà) con Rose Chemical

Noemi - You Make Me Feel Like a Woman (Aretha Frankylin)

Ana Mena - Medley con Rocco Hunt

Iva Zanicchi - Canzone (Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva)

Gianni Morandi - Medley con Mousse T

Achille Lauro - Sei bellissima con Loredana Bertè

Dargen D'Amico - La bambola (Patty Pravo)

Emma - Baby one more time (Britney Spears)

Mahmood e Blanco - Il cielo in una stanza (Gino Paoli)

Matteo Romano - Your songs (Elton John) con Malika Ayane

Yuman - My way (Frank Sinatra) con Rita Marcotulli

Aka7even - Cambiare (Alex Baroni) con Arisa

Sangiovanni - A muso duro (Pierangelo Bertoli) con Fiorella Mannoia

La rappresentante di lista - Be my baby (The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

Highsnob e hu - Mi sono innamorato di Te (Luigi Tenco) con Mr Rain

Giusy Ferreri - Io vivrò senza te (Lucio Battisti) con Andy dei Bluvertigo

Irama - La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani) con Gianluca Grignani

Elisa - What a feeling (Irene Cara)

La classifica provvisoria

1 - Mahmood e Blanco con Brividi

2 - Elisa con O forse sei tu

3 - Gianni Morandi con Apri tutte le porte

4 - Irama con Ovunque sarai

5 - Sangiovanni con Farfalle

6 - Emma con Ogni volta è così

7 - Massimo Ranieri con Lettera di la dal mare

8 - Fabrizio Moro con Sei tu

9 - La Rappresentante di Lista con Ciao Ciao

10 - Dargen D'Amico con Dove si balla

11 - Michele Bravi con Inverno dei fiori

12 - Ditonellapiaga e Rettore con Chimica

13 - Aka 7even con Perfetta così

14 - Achille Lauro con Domenica

15 - Noemi con Ti amo non lo so dire

16 - Rkomi con Insuperabile

17 - Matteo Romano con Virale

18 - Iva Zanicchi con Voglio amarti

19 - Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia

20 - Highsnob e Hu con Abbi cura di te

21 - Giusy Ferreri con Miele

22 - Le Vibrazioni con Tantissimo

23 - Yuman con Ora e qui

24 - Ana Mena con Duecentomila ore

25 - Tananai con Sesso occasionale

Come si vota da adesso

Come spiega Today, nella quarta e nella quinta serata, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web voteranno come unica componente, aggiungendosi al Televoto e alla Giuria 'Demoscopica 1000'. Nella serata finale, le 25 canzoni in gara verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 25 canzoni/Artisti. Le prime tre canzoni in classifica saranno riproposte attraverso l'esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio-video. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il Televoto; della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web; e della Demoscopica 1000, con un peso percentuale così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 1000 33%. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest'ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di Sanremo2022.