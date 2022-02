Sanremo 2022, Michele Bravi subito sul palco: "Emozionato e grato". Scaletta e ospiti della prima serata

Michele Bravi subito sul palco a Sanremo. Il cantautore tifernate sarà infatti uno dei 12 cantanti (sui 25 totali) a esibirsi oggi (martedì 1 febbraio) nella prima serata dell'edizione 2022 (la 72esima) del Festival in diretta televisiva su Rai 1 a partire dalle oer 20.30. Il 27enne umbro sarà il sesto della scaletta ufficializzata nel pomeriggio.

"Sono emozionato, contento, mi sto vivendo questo Sanremo con gratitudine" spiega Bravi, che torna dopo il quarto posto nel 2017 con 'Il diario degli errori'. La canzone che porterà in gara è 'Inverno dei fiori', "nata a fine estate" appena finito un tour: "Con l'immagine dei fiori invernali, che resistono al freddo - racconta in una video intervista a Today -, racconto quanto la richiesta più semplice e umana di tutte, cioè che qualcuno al tuo fianco si senta felice e che tu possa sentirti felice accanto a qualcuno, è appunto una richiesta di umanità, di fragilità, di accettarsi nonostante le sbavature che hai nell'anima. Semplicemente starsi accanto".

La scaletta della prima serata

Achille Lauro con Domenica

Yuman con Qui e ora

Noemi con Ti amo non lo so dire

Gianni Morandi con Apri tutte le porte

La Rappresentante di Lista con Ciao ciao

Michele Bravi con Inverno dei fiori

Massimo Ranieri con Lettera di là del mare

Mahmood e Blanco con Brividi

Ana Mena con Duecentomila ore

Rkomi con Insuperabile

Dargen D'Amico con Dove si balla

Giusy Ferreri con Miele

Gli ospiti della prima serata

Super ospiti della prima serata i Maneskin, che tornano dopo la vittoria dello scorso anno e il successo planetario che stanno riscuotendo. La rockband romana si esibirà nella prima parte della serata e presenterà una nuova canzone. Sul palco dell'Ariston questa sera anche i Meduza, gruppo house italiano nato nel 2019 - e già noto in tutto il mondo grazie a hit come 'Lose control' e 'Piece of your heart' - e composto dai tre produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. Tra gli ospiti musicali anche Colapesce Dimartino, amatissimi protagonisti del Festival dell'anno scorso, che porteranno la loro 'Musica leggerissima' sulla nave di Sanremo, accolti da Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Ci saranno poi il tennista Matteo Berrettini - sesto nel ranking Atp e reduce dalla semifinale persa agli Australian Open contro Nadal (che ha poi trionfato in fiinale), poi Raoul Bova e Nino Frassica, insieme nella nuova stagione di Don Matteo (Bova è stato avvistato ieri sera davanti l'Ariston a bordo di una moto, mentre faceva alcune prove, dunque probabilmente arriverà in versione centauro).