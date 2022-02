Sanremo 2022, la scaletta della serata cover e duetti: Michele Bravi sceglie Lucio Battisti

Dopo l'esibizione nella prima serata del Festival di Sanremo 2022 (72ª esibizione) il tifernate Michele Bravi è al momento piazzato a metà della classifica parziale (settimo tra i 12 cantanti che sono fin qui scesi in gara).

Nel frattempo, come spiega Today, è stata ufficializzata la lista delle cover scelte dagli artisti in vista della quarta serata in programma venerdì (4 febbraio), che li vedrà alle prese con un pezzo del passato (dagli Anni 60 agli Anni 90) da rivisitare con l’aiuto (facoltativo) di un ospite.

Sempre venerdì, dopo la presenza di Raoul Bova e Nino Frassica nella serata di apertura, tornerà protagonista l'Umbria con Don Matteo: tra gli ospiti ci sarà infatti Maria Chiara Giannetta, il capitano Anna Olivieri della fiction Rai ambientata prima a Gubbia e da qualche anno a Spoleo.

Le cover e i duetti

Achille Lauro – Sei bellissima (Loredana Bertè) con Loredana Bertè

Aka 7even – Cambiare (Alex Baroni) con Arisa

Ana Mena – Medley, con Rocco Hunt

Gianni Morandi – Medley con Mousse T

Iva Zanicchi – Canzone (Don Backy e Detto Mariano, nella versione di Milva)

Massimo Ranieri – Anna verrà (Pino Daniele) con Nek

Michele Bravi – Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (Lucio Battisti)

Rkomi – Medley di Vasco Rossi, con i Calibro 35

Sangiovanni – A muso duro (Pierangelo Bertoli) con Fiorella Mannoia

Elisa – What a Feeling (Irene Cara, da Flashdance)

Emma – Baby One More Time (Britney Spears) con Francesca Michielin

Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli)

Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza (Gino Paoli)

Giusy Ferreri – Io vivrò senza te (Lucio Battisti) con Andy dei Bluvertigo

Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà (Fabrizio De Andrè) con Vinicio Capossela

Fabrizio Moro – Uomini soli (Pooh)

Highsnob e Hu – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con Mr Rain

Irama – La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani) con Gianluca Grignani

La Rappresentante di Lista – Be My Baby (The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

Noemi – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Aretha Franklin)

Dargen D’Amico – La bambola (Patty Pravo)

Le Vibrazioni – Live and Let Die (Paul McCartney) con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio

Yuman – My Way (Frank Sinatra) con Rita Marcotulli

Tananai – A far l’amore comincia tu (Raffaella Carrà) con Rose Chemical

Matteo Romano – Your Song (Elton John) con Malika Ayane

Gli ospiti della quarta serata

Regina degli ospiti della quarta serata sarà Maria Chiara Giannetta, la capitana Anna Olivieri di "Don Matteo" e star della fiction "Blanca" di Raiuno. Atteso anche l'attore Lino Guanciale, reduce dal successo di molte fiction Rai e neopapà.

Come si vota

A giudicare queste esibizioni saranno Televoto (vale il 34%), Demoscopica (33%) e Sala stampa (33%).

Come votare al televoto? può chiamare il numero 894001 da telefono fisso o inviare un SMS da cellulare al numero 4754751. Per votare per la 72esima edizione di Sanremo basterà effettuare la chiamata al numero 894001 e digitare il codice dell’artista preferito o inviare un SMS al numero 4754751 contenente il codice dell’artista in gara.

Si possono effettuare fino ad un massimo di 5 voti a sessione. Il costo del televoto è di 0,51€.

La classifica della prima serata

1 - Mahmood e Blanco con Brividi

2 - La Rappresentante di Lista con Ciao ciao

3 - Dargen D'Amico con Dove si balla

4 - Gianni Morandi con Apri tutte le porte

5 - Massimo Ranieri con Lettera di là dal mare

6 - Noemi con Ti amo non lo so dire

7 - Michele Bravi con Inverno dei fiori

8 - Rkomi con Insuperabile

9 - Achille Lauro con Domenica

10 - Giusy Ferreri con Miele

11 - Yuman con Ora e Qui

12 - Ana Mena con Duecentomila ore