Sanità, aperture straordinarie: visite di cardiologia, il programma degli ospedale e delle Usl

"La giornata di domenica 30 agosto sarà dedicata al recupero delle visite cardiologiche sospese". Ad annunciarlo, con una nota ufficiale, è la Regione Umbria.

“Ci stiamo muovendo in una situazione che deve necessariamente fare i conti con una condizione pregressa e anche di rallentamento obbligato visto che a parità di tempo rispetto al passato, possono essere erogate meno prestazioni per garantire il distanziamento e la sanificazione degli ambulatori - spiega l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto - Di conseguenza, la gestione delle prestazioni sospese si complica anche alla luce del fatto che vanno adottate tutte le misure necessarie per prevenire il contagio che allungano l’intervallo tra una prestazione e l’altra. Malgrado ciò, siamo riusciti, anche nel mese di agosto, a garantire l’allungamento degli orari degli ambulatori e le aperture domenicali dei centri per il prelievo del sangue recuperando tutta la parte in sospeso, mentre da domenica si apriranno gli ambulatori in alcuni distretti sanitari e nelle 2 aziende ospedaliere umbre per le visite specialistiche di cardiologia”.

“Durante la fase di chiusura totale – prosegue l’assessore Coletto - sono state garantite tutte le prestazioni non procrastinabili. Ora l’obiettivo è riprendere a dare risposte ai cittadini su tutti i bisogni di salute, perché è ovvio che ci sono molte altre patologie, oltre il coronavirus, delle quali il sistema sanitario si deve occupare. Proprio per questo, come già è stato comunicato, la Regione Umbria ha istituito un gruppo di lavoro che, partendo dall’analisi della dimensione del fenomeno, ha elaborato una strategia trasversale definendo, oltre alle modalità, anche i tempi di recupero delle singole prestazioni”.

Domenica 30 agosto le cardiologie saranno aperte in tutti gli Ospedali dell’Usl Umbria 1 e al Distretto di Perugia secondo il seguente programma: nell’Ospedale di Città di Castello, di Umbertide e della Media Valle del Tevere gli ambulatori saranno aperti dalle ore 8-14. Stesso orario (8-14) per l’Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, mentre l’Ospedale Assisi ha previsto l’apertura dalle ore 8,30 alle 13. Il distretto Perugia al Centro Servizi Grocco è aperto dalle 10 alle 13. Tutti i pazienti sono stati preventivamente contattati per l’appuntamento e informazioni sule modalità di accesso.

La rete cardiologica territoriale ed ospedaliera dell’Azienda Usl Umbria 2, domenica 30 agosto ha previsto l’apertura nelle sedi di Terni, Foligno, Amelia, Orvieto e Norcia e gli utenti in attesa dell’esame sono stati contattati telefonicamente dal Centro Unico di Prenotazione. L’apertura straordinaria, dalle 8.30 alle 13.30, è prevista nella sede centrale di viale Bramante a Terni e negli ospedali di Foligno, Orvieto ed Amelia per l’esecuzione di ecocardiogrammi. All’ospedale di Norcia l’iniziativa è programmata dalle 14 alle 19.

Gli utenti in lista di attesa sono stati contattati telefonicamente dal Cup aziendale che ha fornito oltre all’ orario di visita, informazioni sulle modalità di accesso ai servizi.

L’azienda ospedaliera "S. Maria" di Terni ha stabilito l'apertura degli ambulatori cardiologici per Ecocolordoppler cardiaco e visita cardiologica, dalle ore 8 alle ore 14, mentre per visita cardiologica + ECG dalle ore 14 alle ore 20.

L’ospedale di Perugia, per il recupero dei pazienti sospesi, aprirà gli ambulatori di cardiologia il 30 agosto mattina dalle 8.30 alle 12.30.