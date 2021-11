Madonna Alta, il gruppo Pd in consiglio comunale: "Mantenere i servizi socio sanitari alla persona nella struttura dell'Usl"

La struttura socio-sanitaria dell'Usl Umbria 1 di Madonna Alta versa in "pessime condizioni" e non si conosce la destinazione d'uso nell'immediato futuro. I consiglieri comunali del Pd a Palazzo dei Priori hanno depositato un'interrogazione chiedendo di conoscere il futuro della struttura socio-sanitaria di Madonna Alta Usl Umbria 1 e dei servizi ospitati dalla stessa.

L'immobile è stato recentemente ceduto dal Comune di Perugia a Usl Umbria 1, che eroga servizi socio-sanitari fondamentali per la persona e la sua salute: il Consultorio, il Centro di salute Perugia sud-ovest, il Centro diurno Alzheimer del Perugino, e i servizi sociali, a fianco di quelli sanitari.

Le criticità riscontrate dai consiglieri e dall'autenza, però, sono molteplici: il Centro di riferimento per i Disturbi dello spettro autistico dell’Umbria non risulta ancora operativo; i servizi consultoriali e di sostegno alle gravidanze sono attualmente al limite, a causa della carenza di personale e di strumentazione adeguata. La struttura stessa versa in condizioni fatiscenti e l’area verde circostante non è curata.

Secondo i consiglieri del Pd è importante mantenere la struttura e garantire "l’erogazione di servizi territoriali a carattere socio-sanitario risulta cruciale per la zona, e non si può pensare di ridurne o mortificarne la portata per nessun motivo".

Da qui la richiesta all'amministrazione comunale di rendere note l "intenzioni circa le condizioni della struttura, e la sorte del Centro di riferimento per i Disturbi dello spettro autistico dell’Umbria; sullo stato dei servizi al momento offerti e che rischiano lo svuotamento; e più in generale sul futuro della struttura e dei servizi erogati al suo interno nel medio-lungo periodo", senza togliere "importanti servizi per la persona" trasformando la struttura in "sede di semplici uffici amministrativi".