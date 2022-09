Sanità, rinnovati i contratti covid per 15 operatori socio-sanitari

Confermati i 15 operatori sociosanitari attivati per l'emergenza covid. A partire da lunedì 12 settembre, saranno riattivati dalla Regione Umbria i contratti per l’utilizzo di operatori, finanziati dal Dipartimento della Protezione civile quale prosecuzione delle misure e finalità stabilite per l’emergenza covid-19.

Gli operatori andranno a supportare igll personale degli istituti penitenziari e delle residenze sanitarie assistite di Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2.