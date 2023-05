Sanità post-Covid, servono medici in tutta Italia. In Umbria appello-graduatoria per specialisti 118

C'è bisogno di medici in Umbria. Dopo il Covid tutte le strutture sanitarie regionali del Paese hanno dato vita ad una stabilizzazione o assunzioni a tempo del personale medico. Addirittura sono stati richiamati in servizio, con tanto di gettone pesante, medici specializzati in pensione. Grande richiesta di medici ma la facoltà che forma i giovani rimangono a numero chiuso. L'Usl Umbria 1 ha indetto un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di una graduatoria aziendale aggiuntiva di medici disponibili al conferimento di eventuali incarichi provvisori a rapporto convenzionale per il servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale – 118. I requisiti di ammissione sono: diploma di laurea in medicina e chirurgia; iscrizione all’albo professionale dei medici; possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, ai sensi dell’art. 66 comma 1 dell’Acn 28/04/2022. I medici interessati dovranno inviare la domanda entro il quinto giorno dalla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell’Azienda Usl Umbria1. Il testo completo dell’avviso e il modello di domanda da utilizzare per partecipare all’avviso sono scaricabili al seguente link: https://albopretorioonline.uslumbria1.it/albo/ (sezione avvisi e concorsi, pubblicazione n. 1841/2023).