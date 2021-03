"Azzurro per l'ospedale", una nuova donazione per il nosocomio di Castiglione del Lago

Regalata una serie di strumenti informatici per l’unità di raccolta sangue e dei presidi sanitari per il reparto di medicina

Presìdi sanitari e strumenti informatici per l’unità di raccolta sangue. In questo consiste la donazione del valore complessivo di circa 1.500 euro fatta all’ospedale di Castiglione del Lago dall’associazione “Azzurro per l’ospedale” in collaborazione con un gruppo social del territorio.

La strumentazione informatica è stata donata, alla presenza del responsabile del servizio, la dottoressa Elisabetta Agea, con l’obiettivo di rendere le operazioni amministrative dell’unità di raccolta sangue più efficienti e veloci a vantaggio dei donatori e degli stessi operatori. Mentre i dispositivi sanitari sono stati consegnati alla responsabile dell’unità operativa, la dottoressa Chiara Dembech, allo scopo di migliorare l'attività sanitaria e il comfort dei pazienti. Durante le donazioni la direzione del presidio di Castiglione del Lago ha ringraziato i volontari presenti e ha colto l'occasione per ribadire l'apprezzamento della direzione dell’Usl Umbria 1 per la vicinanza, la collaborazione e la generosità di “Azzurro per l’ospedale” come quella di tutte le altre associazioni, che, quotidianamente, arricchiscono e supportano in modo concreto l'attività degli operatori sociosanitari nel territorio e nelle strutture dell’azienda.

“Azzurro per l’ospedale”, infatti, da molto tempo opera a supporto degli operatori sanitari dell’Ospedale di Castiglione del Lago. Grazie all'azione sinergica dei suoi 600 soci, in 15 anni ha effettuato donazioni per un valore complessivo di oltre 250.000 euro. Per quest’ultima ha collaborato con un gruppo social del comune di Castiglione del Lago che, anche in questi difficili circostanze di restrizioni di movimenti causa Covid-19, ha raccolto il denaro necessario con un’attività online.