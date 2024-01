Le sfide in Umbria per la Neurologia d’emergenza ed urgenza, insediato il nuovo gruppo di delegati regionali Aneu

Nuove sfide in Umbria per l’associazione Neurologia d’emergenza ed urgenza a partire dal rinnovo dei delegati regionali.

In Umbria la cura delle malattie neurologiche in ambito di emergenza ed urgenza vedrà l’anno 2024 come determinante in termini di sviluppo e riorganizzazione per quanto riguarda la cura dell’ictus, dell’epilessia, di traumatologia e infezioni del sistema nervoso centrale. “Si tratta di sfide, per certi versi epocali, che affronta il sistema sanitario regionale e molti operatori dell’ambito delle urgenze – affermano la coordinatrice entrante Antonella Picchioni dirigente presso la Neurologia della USL Umbria 1 e il delegato Francesco Corea presso USL Umbria 2 - L’associazione neurologia emergenza ed urgenza, è al centro di questa fase di transizione, questo anche con gli eventi formativi dedicati e grazie alla partecipazione a gruppi di lavoro regionali”.

Secondo Aneu si tratta di affrontare il lancio del sistema di elisoccorso regionale detto HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) che “consentirà di abbattere i tempi di centralizzazione su Perugia e Terni di tutti i casi clinici meritevoli di cure in un DEA di secondo livello. In alcuni casi anche evitando tappe intermedie di smistamento, rappresentate da multipli trasferimenti che coinvolgono gli ospedali territoriali” sostengono Picchioni e Corea.

Nel mirino anche la rimodulazione della rete ospedaliera vista dalla deliberazione numero 1399 del 18/12 che “imporrà una riorganizzazione delle Neurologie (una stroke unit di meno) e delle Neuroradiologie e Neurochirurgie. Consensualmente la nascita di un terzo polo ospedaliero accorpando Foligno e Spoleto rappresenta un'ulteriore sfida per garantire servizi ad una vasta quota di abitanti di tutta la regione”.

È in corso anche “l’implementazione di un nuovo percorso di cura terapeutico assistenziale (PDTA) per l’ictus. La cura dell’ictus rappresenta la maggiore sfida imposta dalle agenzie sanitarie. Il nuovo percorso deliberato in regione mostra un maggior impegno di risorse in ambito radiologico con l’uso diffuso della Tomografia Computerizzata (TC) con tecnica perfusionale – concludono Picchioni e Corea nel documento Aneu - Questo consentirà di selezionare tra gli oltre 1500 ictus che si verificano in regione ogni anno quelli che possono beneficiare di procedure terapeutiche anche nelle ore più tardive dell’arrivo nei nostri pronto soccorso. Tutto ciò imponendo però un training specifico per numerosi medici, radiologi e tecnici di radiologia per garantire omogeneità di applicazione della tecnica solo più recentemente inserita nei curricula formativi delle scuole di specializzazione di radiologia. Il rinnovamento del parco macchine TC è anche determinante e vede fondi PNRR in gioco, con delicati aspetti procedurali che saranno presto sciolti”.