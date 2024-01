Sanità, prosegue nella Media Valle del Tevere la mobilitazione promossa dalle opposizioni

Si è svolta ieri la nuova tappa della mobilitazione sanitaria che il Partito democratico sta portando avanti insieme a M5s, Si-Av e Psi nelle strutture sanitarie dell’Umbria, con l’obiettivo di conoscere e toccare con mano le criticità esistenti.



La tappa di ieri ha riguardato le strutture sanitarie della Media Valle del Tevere, da Torgiano a Pantalla passando per Marsciano. Proprio l’ospedale di Pantalla è stato al centro di una particolare attenzione in quanto una delle realtà coinvolte dall’ultima delibera di riorganizzazione ospedaliera varata dall’amministrazione regionale.



"Al di là dei trionfalismi d’ufficio dei Comuni di centrodestra, per gli abitanti della Media Valle del Tevere le scelte della Regione sono la certificazione di un definitivo depauperamento dell’ospedale di Pantalla, che perde autonomia, specialistiche e tutte le promesse sul futuro diventano vane" sostengono i promotori. Nel giro di incontri, anche il Comitato di cittadini in difesa dell’ospedale, che protestano contro la smobilitazione della sanità pubblica nell’area.