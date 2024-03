Sanità, al via il restyling del consultorio di Madonna Alta

Da lunedì 25 marzo partiranno i lavori di manutenzione dei terrazzi, il restyling della parte esterna ed il risanamento dell’intonaco interno rovinato dalle infiltrazioni del Consultorio di Madonna Alta, situato in via Pian della Genna a Perugia. La durata stimata dell’intervento sarà di circa quattro settimane. Durante il restyling della parte esterna saranno rimossi, dopo aver avuto l’autorizzazione dalla scuola, anche i murales che erano stati realizzati nel 2006 e 2007 dagli studenti dell’Istituto statale d’arte “Bernardino di Betto” di Perugia

Nel frattempo i servizi della struttura saranno spostati fino alla conclusione dei lavori nelle sedi dell’Azienda sanitaria di Ellera, San Marco e Castel del Piano. Le pazienti che devono sottoporsi a screening citologico e che hanno già ricevuto la lettera di invito per Madonna Alta, saranno chiamate telefonicamente dalle ostetriche ed invitate a San Marco o Castel del Piano. Per eventuali spostamenti di appuntamento relativi, richiesti dall'utenza per lo screening, si invita a chiamare i seguenti numeri: 075 5412570 (tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 12,30 alle 13,30) e 075 45614 (il lunedì ed il mercoledì pomeriggio dalla 15 alle 17,30).

I servizi legati al Consultorio Giovani e alla diagnostica saranno effettuati presso gli ambulatori ginecologici del Poliambulatorio Europa e gli utenti saranno comunque avvisati del cambio sede.

Le indicazioni sulla chiusura e le modalità di riorganizzazione dei servizi saranno apposte nella porta del Consultorio di Madonna Alta. Da lunedì 25 marzo sarà anche attivo nel numero del Consultorio un sistema di risposta automatica che darà tutte le informazioni necessarie.

