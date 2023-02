Sanità, la Procura della Corte dei conti: "Non si metta in discussione il diritto alla salute"

Il clamore dell'inchiesta Sanitopoli sembrerebbe non essere stata di esempio. Perché, sottolinea il procuratore regionale della Corte dei conti dell'Umbria, Rosa Francaviglia, nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario, la situazione appare immutato. Principalmente per un fattore: le rarissime segnalazioni per sospette anomalie nello specifico settore. Una sorta di pax che, più di essere accolta favorevolmente, suona come un campanello di allarme. "La sanità pubblica non deve essere smantellata, ma rafforzata e preservata anche combattendo gli sperperi e premiando la meritocrazia. La procura regionale ha attenzionato e tutt'ora attenziona molteplici problematiche in ambito sanitario di cui le ipotesi di malpratice, di affidamenti illeciti e di distrazione di fondi a destinazione vincolata, sono soltanto una parte" aggiunfe il procuratore, rilevando "l'assoluta inadeguatezza dei controlli regionali sulle strutture private convenzionate, ancorché stigmatizzate fin dal 2019".

"È indubbio che permangono notevoli criticità che non incidono unicamente sulla spesa pubblica -ribadisce Francaviglia - ma soprattutto sul diritto alla salute della collettività locale, diritto che rischia di essere seriamente compromesso".

IL 2022 IN NUMERI

Nel 2022 sono più che triplicati, passando da 5.494.406,02 eruo per l’anno 2021 a 17.964.461,10 euro per quello appena passato, gli importi per i quali la Procura della Corte dei conti ha chiesto il pagamento. Aumentano anche gli atti di citazione in giudizio, passando da 55 per l’anno 2021 con 127 convenuti a 61 per l’anno 2022, con n. 156 convenuti, oltre ad una citazione in riassunzione e ad una in rinnovazione, e gli inviti a dedurre (da 62 a 78). È stata avanzata una sola istanza di proroga del termine per l’emissione dell’atto di citazione, accolta dalla Sezione. Sono stati promossi n. 9 giudizi per resa di conto e sono stati discussi un totale di n. 85 giudizi nel corso di tredici udienze e di nove camere di consiglio. Sono stati presentati 4 appelli (3 nel 2021) avverso sentenze di primo grado. Durante il 2022 sono pervenute 268 relazioni di conti giudiziali dalla Sezione giurisdizionale (292 nel 2021), che sono state esaminate e restituite alla stessa