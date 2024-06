Sanità, l'annuncio della Regione: "Ospedale di Spoleto, torna il servizio di cardiologia 24 ore su 24"

La Regione Umbria annuncia con una nota che "da lunedì 17 giugno tornerà attivata 24 ore su 24 la turnazione del personale medico della Cardiologia dell’ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto".

Secondo la ricostruzione di Palazzo Donini "dopo la fine dello stato di emergenza Covid, il servizio, per la sopraggiunta carenza di medici cardiologi, era stato articolato su dodici ore diurne", ma, specifica la nota, "era obiettivo imprescindibile nell’ambito del percorso per il completamento del Terzo Polo, la sua attivazione 24 ore su 24". Così, prosegue la Regione Umbria, "nonostante l’esito negativo delle numerose procedure avviate dalla Asl 2 per nuove assunzioni, grazie alla sinergia attivata all’interno della rete tra tutte le Aziende Sanitarie Regionali, unitamente alla stretta collaborazione con la Scuola di Specializzazione di Cardiologia dell'Università degli Studi di Perugia, si è arrivati al raggiungimento dell'obiettivo prefissato che vedrà il servizio tornare disponibile h24".