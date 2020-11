Eccellenze umbre - Riconoscimento nazionale per un'infermiera laureata all’Università degli Studi di Perugia

La dottoressa Lucia Postacchini ha vinto il premio, in memoria della dottoressa Giovanna Bollini, riservato a laureati in Infermieristica di tutta Italia.

Lucia Postacchini, laureata in Infermieristica nella sede di Foligno dell’Università degli Studi di Perugia, ha ricevuto il riconoscimento promosso dall’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Regione Lombardia. Il premio, consistente in una targa, stato consegnato di recente alla dottoressa Postacchini nel corso di una cerimonia che si è svolta in via telematica.

L’iniziativa intende ricordare e onorare la memoria della dottoressa Bollini, scomparsa il 24 settembre 2014, primo direttore della Direzione infermieristica tecnica riabilitativa aziendale, che, come infermiera prima e poi come direttore infermieristico, si è costantemente impegnata nel miglioramento della qualità dell’assistenza infermieristica e nell’attività di docente presso il corso di laurea in Infermieristica e in altri corsi universitari.