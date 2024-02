Sanità, l'elisoccorso tutto umbro è pronto al decollo

Parlano di giornata storica, di "rivoluzione copericana" la presidente della Regione, Donatella Tesei, e l'assessore alla sanità, Luca Coletto, inaugurando il servizio di elisoccorso. Un servizio dedicato all'Umbria, autonomo, che sarà in funzione, per il momento, h12, con l'obiettivo di coprire tutta la giornata a breve termine, quando sarà completato l'allestimento per il volo notturno. L'hub è l'aeroporto di Foligno, da dove raggiungere tutta l'Umbria, bella - è stato sottolineato, ma frastagliata con zone che presentano criticità logistiche storiche. Problematiche che l'elisoccorso si propone di superare. In servizio 15 infermieri e 8 medici che si alterneranno in turni, pur mantenendo i loro compiti consueti. L'elicottero si chiama Nibbio, rapace veloce, dalla vista acutissima e longevo. Un auspicio.