Sanità in Umbria, più di 100 assunzioni a tempo indeterminato per i Cup: "L'11 novembre attività ridotta, ma nessuna chiusura"

Maxi assunzione per potenziare i Cup dell'Umbria. Più di cento posti a tempo indeterminato.

Umbria Salute e Servizi, con una nota, spiega che "a seguito delle selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo indeterminato di oltre 100 addetti al front-office CUP, che si terranno giovedì 11 novembre, non verrà sospesa l’attività degli sportelli CUP in nessuna azienda sanitaria ed ospedaliera. All’ospedale di Perugia non ci saranno variazioni mentre all’ospedale di Terni, alla Usl Umbria 1 e alla Usl Umbria 2 vi sarà una lieve riduzione degli sportelli aperti, ma sempre garantendo il servizio ai cittadini".

Umbria Salute e Servizi, sottolinea la nota, "chiede ai cittadini di privilegiare il canale del CUP online https://cup.regione.umbria.it/cup/ e, per quanto possibile, di non recarsi agli sportelli CUP Giovedì 11 novembre, provvedendo ad espletare le eventuali prenotazioni o i pagamenti del ticket in un’altra giornata. Umbria Salute e Servizi si scusa per gli eventuali disagi arrecati, ringrazia sin da ora la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione".

Per quanto riguarda le nuove assunzioni, durante la mattina dell’11 novembre si svolgeranno le prove per 8 posti riservati alle categorie di cui alla Legge 68/1999, con oltre 50 candidati. Nel pomeriggio si svolgeranno le selezioni per 101 posti di addetti al front-office CUP, con oltre 380 candidati