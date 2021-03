Nomine & Poltrone - Usl Umbria 2, Mauro Zampolini alla direzione sanitaria e Piero Carsili all'amministrativa

Il direttore generale della Usl Umbria 2 Massimo De Fino ha nomina, provvisoriamente, Mauro Zampolini alla direzione sanitaria, Piero Carsili alla direzione amministrativa dopo che per raggiunti limiti di età ha lascia la guida della direzione sanitaria della Usl Umbria 2 il dottor Camillo Giammartino.

Al suo posto entra nella squadra di governo aziendale Mauro Zampolini, direttore del dipartimento di Riabilitazione, dal 2018 presidente dell’UEMS, l’Organizzazione europea della Specialistica di Medicina Fisica e Riabilitativa. Conferma alla direzione amministrativa per Piero Carsili, direttore dei servizi Affari Generali, Logistica e Personale.

Il provvedimento è stato assunto con delibera n. 301 del primo marzo dal direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dr. Massimo De Fino al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo in attesa dell’approvazione, da parte della Giunta regionale, degli elenchi dei soggetti idonei alla nomina dei due posti chiave.

"Vorrei ringraziare l’amico e collega Camillo Giammartino - dichiara il direttore generale Massimo De Fino - per il prezioso contributo, l’impegno e la professionalità forniti a me e all’azienda in questi lunghi mesi di emergenza sanitaria. Abbiamo superato insieme momenti di grande difficoltà e gestito, con grande unità di intenti e spirito di collaborazione, una fase molto critica per il nostro territorio ponendo basi solide, con l’organizzazione dei punti vaccinali in tutti i distretti sociosanitari e l’avvio della campagna regionale, per la ripresa e il ritorno alla normalità. Il dottor Giammartino, peraltro, continuerà ad offrire un significativo contributo all’interno delle strutture della Usl Umbria 2 in quanto ha accettato il comando presso questa azienda".

La nuova direzione è già al lavoro, dopo l’insediamento si è tenuta a Spoleto, nel tardo pomeriggio di ieri, la prima riunione operativa, che si è conclusa con un sopralluogo nel presidio ospedaliero e al Palatenda, dove è in corso la vaccinazione dei cittadini over 80 e di 700 militari della Guardia di finanza del Comando Regionale dell’Umbria.