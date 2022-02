INVIATO CITTADINO San Valentino: Silvio Vigliaturo, mago del vetro e del colore, esalta la Giornata dell’amore

Silvio Vigliaturo, mago del vetro e del colore, esalta l’odierna Giornata dell’amore. L’artista calabrese celebra la ricorrenza di San Valentino con una serie di opere che urlano la gioia dell’amore e della passione. Ne parliamo perché sentiamo Silvio molto vicino alla nostra città, in cui trova consensi e amicizie. Non solo nella comunità calabrese.

Sul tema della giornata ha profuso impegno e creatività. Dichiara: “Ho fatto molti lavori dedicati agli amanti e all’Amore. Non si tratta di opere ripetitive, ma di modi diversi per parlare dello stesso argomento, per affrontarlo in modo più profondo nelle sue infinite sfaccettature”.

Lo hanno paragonato a Picasso e ad altri Maestri che punteggiano con la loro opera la storia dell’arte mondiale. Lui agisce con inesausta passione nella sua bottega che somiglia a quelle del Medio Evo, con segreti gelosamente custoditi nelle mani, nella mente e nel cuore.

“Amanti” è il titolo delle fusioni in vetro e dei dipinti che esaltano il sentimento d’amore e di cui forniamo testimonianza in pagina.

In Calabria, Silvio Vigliaturo ha donato ai suoi corregionari un grande museo che raccoglie opere come frutto generoso della sua genialità artistica. Silvio oggi vive e lavora in Piemonte, ma porta nel cuore il sole e il vento della sua terra d’origine, nutrice di arte e di poesia.

Sarebbe bello se due Maestri del Vetro, come Silvio Vigliaturo e il nostro geniale Giuman, potessero confrontare linguaggi e ispirazione. Ne verrebbe, più che un’esposizione, un dialogo fra Grandi che ci piacerebbe mostrare agli appassionati e alla città di Perugia.

Ecco come Silvio, in un filmato legato all’occasione, saluta amici ed estimatori per la festa del santo dell’amore, augurando a noi tutti 'Buon San Valentino'.