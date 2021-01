A San Sisto un progetto di aggregazione culturale di periferia attraverso il jazz

Prenderanno il via, in modalità rigorosamente on line, a partire dall'11 gennaio il aboratori musicali di “JxG – Jazz Per tutte le Generazioni”. Si tratta di un innovativo progetto di formazione ed aggregazione culturale di periferia, che ha l’obiettivo di incrementare l’offerta culturale del periferico e popoloso quartiere di San Sisto di Perugia e di valorizzare il ruolo della scuola come presidio culturale e sociale.

Sono 116 gli iscritti (bambini, adolescenti, adulti ed anziani) che prenderanno via al progetto, riadattato ai modi ed ai tempi del Covid-19, che vedrà quattro laboratori musicali on-line gratuiti dedicati alla Jazz Band, al Coro, alle Percussioni ed alle contaminazioni musicali tra i linguaggi del Jazz e Rap.

I progetti musicali che verranno costruiti durante i percorsi laboratoriali, saranno presentati al pubblico di Umbria Jazz 21 nell’ambito di “UJ4Kids” durante la rassegna “GeZSisto”.